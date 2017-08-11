亞航贏東盟旅遊最佳營銷計劃

（雪邦10日讯）亚航于东盟旅游大奖(ASEANTA)荣获最佳东盟营销计划。

于雅加达婆罗浮屠酒店举办的第30届东盟旅游大奖，亚航以“Think Asean, Think AirAsia”的营销计划被称为最佳东盟营销与促销计划。

该计划在2016年8月8日至14日趁东盟日推行，其中的活动包括在社交网站上的照片特辑及东盟必游之地的编文、Travel 3sixty数码平台、亚航以东盟为灵感的机上餐饮、介绍东盟景点及美食的YouTube系列、再加上飞往东盟国家票价低至10令吉的优惠。

最佳东盟营销与促销计划皆在表扬区域内外组织在推广东盟为一个目的地的营销与促销计划。

该奖项由印尼旅游部长Arief Yahya颁发于亚航集团代表 – 印尼亚航首席执行员Dendy Kurniawan。

一年一度的东盟旅游大奖皆在认可为东盟旅游产品发展和推广做出贡献的东盟人士或组织。

大奖一共有六个类别，也包括最佳东盟旅游文章、最佳东盟旅游照片、最佳东盟新旅游景点、最佳东盟航空计划及最佳东盟文化保护努力。

亚航集团品牌主管许经纬说：“很荣幸亚航能再次荣获最佳东盟营销计划。作为一家真正的东盟航空，我们随时准备为这区域效劳，很高兴这个东盟展示可以发挥作用，使其成为更多旅客的首选目的地。”

亚航是一家东盟航空，如今直飞10个东盟国家，并在马来西亚、泰国、印尼、菲律宾及印度营业。

最新促销及活动请关注亚航推特（twitter.com/AirAsia）及脸书（facebook.com/AirAsia）。