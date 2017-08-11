人聯：別驚慌 接詐騙來電立即報警

（本报古晋10日讯）手机诈骗手段层出不穷！人联党实达干支部与砂商业犯罪调查组携手打击手机诈骗活动，呼吁民众若接获诈骗来电勿感到惊慌，并忽视有关通话，于第一时间向警方做出投报。

人联党实达干支部主席沈坚石昨日连同砂商业犯罪调查组召开新闻发布会上表示，该支部日前接获相关无线网络自动贩卖机诈骗投报，共涉及21名受害者。

他称，根据受害者口述，该无线网络自动贩卖机诈骗的基地位于西马，而受害者也听信对方承诺，一旦投资无线网络自动贩卖机将可享获高回酬的利润，同时可得到无线网络自动贩卖机一台。

惟该自动贩卖机的网络功能并没有对方所言可以提供高速网络服务，有的投资者甚至未有接收到该自动贩卖机。同时，该自动贩卖机位于古晋的办事处早已关闭。

与此同时，该支部也接获不少相关冒充银行或警方的诈骗电话投报，因此，当局呼吁民众勿轻易陷入诈骗陷阱，直接忽视有关通话，并前往警局做出投报。

另一方面，砂商业犯罪调查组主任慕斯达法卡玛在新闻发布会中亦披露，今年截至目前，警方共接到16宗的澳门骗局的诈骗投报，并涉及高达110万令吉的金额，最低从1千900令吉至最高29万令吉，受害者年龄介于18至63岁。

民众若接获相关诈骗电话，可致电019-7000577或电邮至kjsjkswk@rmp.gov.my做出投报。