羅東政中校前 候車亭破舊 羅東獅會助重新修建

美里罗东狮子会一行人在新任会长张昌盛（右2）领下礼貌拜访罗东政中校长麦可（前坐者），并商讨修建候车亭及邀请他出席该校幼狮会新会员入会及就职典礼。

（美里10日讯）美里罗东狮子会体现服务社会精神，将为罗东政中校前陈旧的学生候车亭重新粉刷上漆与修建，以让该校学生有个焕然一新的候车亭。

该会一行数人今早在即将就职的新任会长张昌盛率领下，前往礼貌拜访罗东政中校长，在商讨修建候车亭的同时，也邀请他出席该校幼狮会新会员入会及就职典礼。

今早随同新任会长的尚有卸任会长兼即将上任的辅导会长萧特辉、前会长郑世培、前会长兼新任财政林必卿及前会长兼幼狮顾问蔡传晋。

校长麦可针对该会有意修建和重新粉漆校前陈旧的学生候车亭的付出大表赞扬，并也认为该校的幼狮会也应该多办一些有益及服务社会的活动，不仅仅是校园以外，在校园内也可办有利于学校，同学的活动。他也赞扬狮子会秉持着对服务社会的积极精神，这也让他对狮子会有更深一层的认识。

新任会长张昌盛对于校长的赞扬也大表幸慰，希望该校幼狮会可以获得更积极的成长。

以此同时，也对于这次慷概赞助学生候车亭的修建和重新粉漆的该会狮会会员江顺诗表示感激，并对于他对社会的付出大表赞赏。

该会与罗东政中幼狮会将于本月25日在东林高尔夫球俱乐部举行就职仪式，届时也希望会员们能够踊跃出席观礼，有关上述的任何询问皆可联络新任秘书林宝卿(010-982 3087）。

另一方面，新任会长张昌盛也非常感谢美里文华狮子会前会长拿督斯里刘久健、美里狮子会前会长许德忍及美里文华狮子会前会长黄平南的支持，答允作为其理事会顾问，该会希望从中可以获得狮子前辈们多多的鼓励、分享经验与支持。