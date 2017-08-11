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後備軍511軍團指揮官 莫希迪甘尼榮休

发布于 August 11, 2017
在陆军东部战地总司令莫哈末查基（中）、第一军区总司令史蒂芬慕道（左）及第三步兵旅司令布斯达曼（右）的见证下，卸任后备军511军团指挥官莫西迪甘尼（左2）及新任指挥官阿邦莫哈末（右2）进行职权移交文件签署。
在陆军东部战地总司令莫哈末查基（中）、第一军区总司令史蒂芬慕道（左）及第三步兵旅司令布斯达曼（右）的见证下，卸任后备军511军团指挥官莫西迪甘尼（左2）及新任指挥官阿邦莫哈末（右2）进行职权移交文件签署。

（古晋10日讯）砂州务秘书拿督阿玛莫希迪甘尼7日正式卸下后备军511军团指挥官一职，并将职权移交给砂经济发展机构合作社首席执行员阿邦莫哈末。
自2010年开始担任该军团指挥官的莫西迪甘尼准将表示，由于到了必须离队的年龄，因此将后备军511军团指挥官的棒子交给新任指挥官阿邦莫哈末中校，并希望全军团上下45名军官及2千780名其他军阶军人可以给予新任指挥官充分的合作与支持。
他是昨日出席后备军511军团年度训练营闭幕暨指挥官移交职权仪式致词时，如是表示。
莫西迪甘尼指出，该为期两个星期的后备军年度训练营获得28名军官及645名其他军阶的后备军参与。除了实弹射击训练以外，还进行实战训练、军事训练及各项军事与运动比赛。
“此年度训练营的主要目的是为了评估该军团后备军的备战能力，以便在有需要时可即刻调兵遣将，协助替代正规军应战。”
此外，他说，军队也借此评估军官及士官们的指挥及领导能力，与此同时，测试平日训练的成效。
莫西迪甘尼强调，后备军为国防的第2道防线，必要时将替代正规军，保家卫国。
他相信，透过训练营所学到的军事知识，后备军511军团在捍卫砂拉越的主权上，时刻准备助正规军一臂之力。
另外，他鼓励更多砂拉越人加入后备军，以在2020年达到正规军与后备军1比1的比例。
仪式上，莫西迪甘尼也为升职的6名军官及7名士兵佩戴军衔；另外，共有4名军官及1名士官获“指挥官奖”。

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