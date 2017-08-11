黃偉強杯公開男女籃賽 32隊伍角逐霸主寶座

（古晋10日讯）第4届拿督黄伟强杯／第58届古晋省公开男女篮球锦标赛将于今晚假古晋南市室内体育馆掀战，共有16支男队和6支女队参与角逐。

这项由古晋篮球总会举办的古晋公开赛，目的旨在提倡本市篮运、提高篮运水准，促进爱好篮球运动者之友谊联系，进而选拔古晋省公开男女球员征战全砂公开省际赛。

特别一提，今年的男子公开组，首次采用甲乙级分组进行，将为比赛增添看头。男子甲组，依据去年四强球队为准，即陌生人（红）、陌生人（白）、霸虎以及郑摩多队。

男子乙组方面，共有12支球队，分别是1212、郑摩多（乙）、KRYPTONITE、TTS（石角体协）、A.S、陌生人（黄）、霸虎（进步当铺）、双溪亚榜篮球俱乐部、S3 RARDERS、VERTO BC BULLS、霸虎（鼎丰珠宝）以及老家伙篮球俱乐部。

乙组冠亚军球队将晋级甲组，争夺最终排名，而当届甲组前四名保留，排名第五和第六的球队则在明年，重回乙组。

至于女子公开组，则有6队参与角逐，分别是霸虎、TTS（石角体协）、陌生人、GAMAX、RUBINA和RIAM。

女子组的赛制将采用单循环赛，各队的战绩将决定她们的最终排名。

以下是男子乙组抽签分组结果：

男A组：

1212、郑摩多（乙）、KRYPTONITE、TTS（石角体协）

男B组：

A.S、陌生人（黄）、霸虎（进步当铺）、双溪亚榜篮球俱乐部

男C组：

S3 RARDERS、VERTO BC BULLS、霸虎（鼎丰珠宝）、老家伙篮球俱乐部

以下是第4届拿督黄伟强杯／第58届古晋省公开男女篮球锦标赛的部分赛程：

星期四（10日）

6.45pm 男乙A 1212 对 KRYPTONITE

8.00pm 女 GAMAX 对 陌生人

9.15pm 女 RUBINA 对 RIAM

星期五（11日）

6.30pm 女 GAMAX 对 RIAM

7.45pm 开幕仪式

8.30pm 女 陌生人 对 RUBINA

9.45pm 男乙C S3 RAIDERS 对 VERTO BC BULLS

星期六（12日）

6.45pm 女 RUBINA 对 TTS（石角体协）

8.00pm 女 陌生人 对 RIAM

9.15pm 男乙C VERTO BC BULLS 对 霸虎（鼎丰珠宝）

星期日（13日）

6.45pm 女 RUBINA 对 GAMAX

8.00pm 女 RIAM 对 霸虎

9.15pm 男乙B A.S 对 陌生人（黄）