首页 新闻 北砂新闻 廉中百年宏圖大計 第一期工程如期完成

廉中百年宏圖大計 第一期工程如期完成

发布于 August 11, 2017

（本报美里10日讯）美里廉律中学百年宏图大计第一期建筑工程进展如预期，预计硬体建筑物可以赶在明年华人年之前完成。
美里廉律中学董事长拿督斯里刘久健今日在巡视位于廉律理工学院后方的新建筑工程进展时，向本报如此指出。
他说，明年农历新年后就随即展开内部装修、拉电、粉刷等工作，以便全盘工程能顺利赶在年杪完成，2019年正式启用新建大楼设施。
据了解，建筑大楼的第一层和第二层为停车场，第三和第四层为教学室，第五至第七楼设有宿舍、食堂、交谊厅。
刘久健表示，有关大楼完成后，外来学生可以寄宿在学校的宿舍。目前，该校主要是承租附近房屋供外来学生和老师住宿。
美里廉律中学和廉律理工学院目前拥有师生人数多达3千名，所以亟需增建停车场、教学室、宿舍以应付需求。
他补充，目前用作新大楼约一英畝余的空地是由已故前首長丹斯里阿德南亲手批准拨地。

“辦教育
不能等有錢才做”
劉久健借貸建新大樓
（本报美里10日讯）“办教育是世代相传，并不能说等有钱才做。”
美里廉律中学董事长拿督斯里刘久健以其公司名誉做担保，向银行借贷建新教学综合大楼。
据了解，目前在如火如荼展开百年宏图大计第一期建筑工程，预计所需费用超过1千500万。
拿督斯里刘久健今日在巡视工程进展后，接受本报记者访问时透露，在经济不景气的冲击下，要对外展开筹款并不容易。
他形容道，教育事业如同文化事业，能坚守至今，靠的是一种使命的精神力量。
他表示，单有“热心”并不足够的，而必须要有“爱心”。用“爱心”办教育才能细水长流，就好比父母对子女的爱。
刘久健笑言，自己就好比教育链的其中一环，所以除了他，包括其孩子，甚至孙子都肩负着这份使命。

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