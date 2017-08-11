首页 新闻 南砂新闻 全砂154狂犬病樣本化驗 再有39份呈陽性

全砂154狂犬病樣本化驗 再有39份呈陽性

发布于 August 11, 2017

（古晋10日讯）砂兽医服务局迄今已将古晋、斯里阿曼、西连、三马拉汉、木中、泗里街、诗巫及美里获取的样本送往位于怡保的化验中心，其中154份样本化验出炉，有39份属狂犬病毒呈阳性。
此外，砂兽医服务局已对伦乐县及西连省的狗只进行注射预防狂犬病疫苗活动，截至下午3时，该局已完成为551只狗注射疫苗，其中西连区126只、伦乐区425只。截至目前，该局总共为狗只注射疫苗的累计数量为2万9千784只，其中2万2千142只狗、7千597只猫、以及45只其他动物。
当局展开醒觉运动也将会持续进行，迄今已举办160场醒觉运动，出席醒觉运动的累积人数达到3万1千615人。
同时，当局宣布明日将暂停进行狗只注射疫苗活动，以让路给前线工作人员注射疫苗活动。
该局也提醒民众避免让家犬与野狗接触，不管家犬是否已经注射疫苗。同时，该局也呼吁民众观察宠物，如果出现异常行为或凶狠现象，包括怕光、流大量口水等，应该联络砂灾难管理与拯救委员会，电话：082-443 991、447 960，以寻求获得进一步防范处理。
另一方面，砂卫生局今日再发现101宗被狗、猫咬案件，其中85宗是涉及自家饲养家犬或猫或宠物咬伤（42宗为狗、42宗为猫、1宗为兔子），另外16宗则是涉及被野狗野猫及其他动物咬伤（10宗为野狗、4宗为野猫、1宗为松鼠、及1宗为老鼠）。
上述猫狗咬人案件当中，45宗发生在西连、34宗发生于古晋、22宗在三马拉汉。
砂卫生局也呼吁自4月1日起有被猫狗咬伤者，应该尽快前往邻近的医院或诊疗所寻求检察。
欲知最新进展及了解注射疫苗活动详情，可浏览砂灾难管理与拯救委员会网站：www.infodisaster.sarawak.gov.my。

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