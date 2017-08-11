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特朗普与参议院多数党领袖因医保案相互指责

发布于 August 11, 2017

美国总统特朗普10日再次就共和党力推的医保案未获通过指责参议院多数党领袖米奇•麦康奈尔，美国媒体称这进一步暴露了共和党内部的不和。
7月28日，美国参议院以51票对49票，否决了共和党提出的《医保自由法案》，共和党7年以来力推的废除和取代“奥巴马医改”努力遭遇重大挫折。本周，特朗普与麦康奈尔之间因医保案的相互指责变得公开化。
周一（8月7日），麦康奈尔在肯塔基州称特朗普“期望过高”，还说新总统对国会工作进程不熟，为医保法案设置人为的时间表。周三（9日），特朗普在社交媒体上发文说，麦康奈尔说我期望过高，我不这么认为。听了7年的废除和取代，为什么还没做到？
10日一早，特朗普在社交媒体上发文说，你能相信麦康奈尔已经叫了7年的废除和取代，却无法做到吗？我们必须废除和取代“奥巴马医保”。当天中午，他又在社交媒体上说，米奇，回去工作，把废除和取代“奥巴马医保”、税改和基建等法案放到我桌上让我签署。你能做到的。
10日下午，在与副总统彭斯共见记者时，特朗普又一次谈到这个问题。他说，我只是希望麦康奈尔做到废除和取代“奥巴马医保”。我已经听了7年，结果他们至今都没做到。特朗普还说，他们就输了一票，这是不该发生的，是耻辱。
当记者问麦康奈尔是否应考虑辞去参议院多数党领袖一职时，特朗普说，如果麦康奈尔没有做到废除和取代“奥巴马医保”，没有通过税改和基建法案，那你再来问我这个问题。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普9日曾与麦康奈尔就医保案问题通电话。另据白宫新闻发言人桑德斯10日称，特朗普确实感到挫败。
CNN称，特朗普和麦康奈尔之间的公开争执表明，尽管共和党同时控制了白宫和国会，两者之间的关系却让人担忧。

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