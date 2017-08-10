TENN 3年前自殺遺書曝光 上原多香子偷情逼死夫

34岁日本女团SPEED成员上原多香子2014年遭遇丈夫TENN自杀事件，当时她手捧遗照送行，神情哀伤的模样让许多粉丝不舍，没想到TENN的弟弟日前向《女性SEVEN》周刊公开哥哥遗书，内容提及自己不能生育，更爆出上原外遇《流星花园》男星阿部力，让上原从悲情寡妇被指为偷情人妻，不伦形象恐重挫演艺事业。

上原多香子2012年8月与Hip Hop组合ET-KING成员TENN结婚，2014年9月他在车内上吊自杀，寻短原因引发外界揣测，他的弟弟最近公开遗书，质疑因上原当时外遇才让哥哥想不开寻死。TENN在遗书中为自己不能生育深感抱歉，并写着：“我相信妳和阿部力一定能超越一切，今后不能再有背叛行为，酒也要少喝，不要再说谎了，妳应该很恨我吧？希望有一天妳能原谅我。”信中曝光上原爱喝酒、说谎等不堪内情。

手机藏不伦照

上原和阿部力2014年曾合作舞台剧《夕》，TENN的弟弟发现哥哥翻拍2人对话留存，甚至还有搭肩热吻的亲密合照，足见2人关系匪浅。上原多香子出道后情史丰富，曾先后与DA PUMP主唱ISSA、造型师野口强、赤西仁、降谷建志、山本耕史等人传绯闻，目前和主演舞台剧的39岁剧作家高山和也热恋中。