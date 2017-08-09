上載12分鐘短片 Sinead爆哭：想自殺

把已故Prince创作歌曲〈Nothing Compares 2 U〉唱到街知巷闻的爱尔兰女歌手Sinead O’Connor，以光头look鲜明形象，在1990年代红极一时，但她近年受躁郁症等精神问题困扰，已甚少公开演出，过去曾多次说要寻死的Sinead，正身在美国新泽西州，她近日在下榻的汽车旅馆内，拍摄了一条短片放上Facebook，在长约12分钟的片段中，她边哭边说自己有自杀倾向，孤独的她更饱受精神病折磨。

据报Sinead O’Connor在新泽西州一家汽车旅馆已入住约一星期。现年50岁的她在片段中爆哭，说自己受精神问题所苦，有自杀倾向欲寻死，而且很孤独，因为她有时会动怒，所以很多人都怕了她。Sinead说，她身边没有任何亲友，只有心理医生和医生，拍摄此片段是希望大家明白受精神病困扰是怎么一回事，而她只是数以百万计病患者的其中一个。Sinead形容精神病就像毒品一样，甚至更差，有些应该爱你和关心你的人会忽然待你很坏。

Sinead这片段曝光后，不少粉丝对她的精神状况表示担心，并呼吁Sinead的亲友不要离她而去。