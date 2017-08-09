四川九寨沟地震 已造成13人死亡175人受伤

游客被集中在相对安全的九寨天堂洲际大饭店停车场等待救援疏散。

（成都9日电）从四川省政府新闻办获悉，截至9日9时30分，四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县7.0级地震已造成13人死亡、175人受伤。

9日6时30分左右位于九寨沟县漳扎镇的九寨天堂洲际大饭店附近，上千名游客被安置在一处相对开阔的停车场内，伤员已得到包扎。正在现场指挥救援的阿坝州州长杨克宁说，正全力组织救援力量，力争在9日当天将滞留在灾区的游客安全送出灾区。

灾区仍发生几次余震。目前灾区电力尚未恢复，不少区域通讯中断。灾区通往外界的道路仍有多处被崩塌的山体、巨石阻断，很多路段救援队伍只能步行。

目前，九寨沟县正组织民警、武警、民兵等800多人走村入户，开展地毯式搜救并排查险情。由于一些景区道路出现小范围垮塌，目前留在景区的游客还有1万名左右，将力争在今晚前全部疏散撒离。

在邻近九寨沟县的甘肃省陇南市文县，大量游客正经此过境撤离，当地已经采取多项措施保障道路畅通。文县是进出九寨沟景区的主干道之一，从九寨沟出发后，经甘川两省交界青龙桥到文县碧口镇余家湾140公里的路程后，即可连接到兰海高速。这段公路经连夜抢修目前已畅通，当地政府于沿线设置了多个志愿服务点，为从灾区撤离的游客提供各种必要服务。

9日清晨6时许，由四川航空公司执飞的首架抗震救灾应急救援飞机抵达九寨黄龙机场。四川省抗震救灾指挥部及近百名救灾人员、医务人员抵达九寨沟地震灾区。目前，九寨黄龙机场道面完好，机场导航设备设施工作正常，机场保障起降能力正常，灾区邻近的成都、兰州、西宁机场运行正常。

据介绍，由于地震灾区处于高原的特殊地形，预计会大量使用航空运输疏散人群和运送救灾物资。