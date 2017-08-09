姚元浩喊話王心凌提告“還我清白”

王心凌、姚元浩热恋时期的午觉照遭外泄，曾交往4年的旧爱因此反目；事件爆发近半个月，为避免“揪凶零进度”，姚元浩昨在脸书发文表示不想再沉默，喊话要王心凌“一定要提告”、“找出这个鬼，真相才会大白”。昨午，姚元浩也已亲赴刑事警察局报案，盼司法还他清白，经纪公司证实有此事。

由于该张照片2年前就曾在网路流传，姚元浩昨也还原当时情况，表示他跟王心凌2位经纪人、助理一起在她家讨论解决方法，且她经纪公司那时就找到PO照IP位置是在中国，意指王心凌方根本早就知道情况。姚元浩也喊话要王心凌透过司法继续追查真相，“念在我俩曾真心交往过的情分上，麻烦妳一定要提告，只有立案，才能进入司法程序，公权力才能介入，才能还我的清白。”据悉，事件发生以来，姚元浩闷透了，但顾及旧情和女方都不愿多谈，经纪公司还是前天才知道两年前的状况。

王心凌经纪公司则不愿针对姚元浩“硬起来”的发文做出任何回应，只表示目前确实尚未向姚元浩提告，但有友人呛声：“他要我们去告我们就去告吗？”透露王心凌不想随之起舞，助理则在私人脸书呛声姚元浩，谈到发现照片外流时，仅有助理和姚、王心凌在场对质，根本没有经纪人和另一位助理，也不像姚元浩所言，已找到发出照片的IP位置在中国，呛姚元浩“记忆力有问题”。