毋須拐杖 不用攙扶 華仔笑著站上台“我可以跑跑跳跳”

刘德华今年1月在泰国拍广告堕马受伤，休养7个月后，8日与冯德伦、舒淇、杨祐宁、张静初及法国男星尚连奴（Jean Reno）在北京出席他有份投资、监制及主演的电影《侠盗联盟》记者会，正式复工。精神奕奕的华仔，毋须用枴杖及别人搀扶，自行笑着上台，更说：“现在我可以跑跑跳跳。”

电影发布会现场采访传媒近300名，众演员上台后，大会播出华仔的金曲〈忘情水〉，在场人士即时起哄，华仔穿上深蓝色西装、暗红色领带及白色恤衫现身，他精神奕奕，状态满分，毋须用枴杖，亦不需要任何人搀扶，边笑边拍手上台，随即向现场所有人道歉：“我很好，对不起！过去半年要大家操心，现在我又返回到半年前，仍然可以跟大家说说笑笑，跑跑跳跳。”



华仔很感恩可以出席活动，闻司仪以“帅盗”形容他，他即说：“帅不帅我就不知道，大家觉得我帅吗？”台下传来欢呼声，华仔还笑着叫大家说大声一点！司仪问华仔拍摄戏中一场飞机跳伞戏，是否很危险？华仔即笑说是在摄影棚拍，冯德伦反问司仪是否看不出，华仔则风趣说：“Tom Cruise（汤告鲁斯）也在摄影棚拍，难道我们不是向这个方向吗？”而尚连奴提到一场与华仔的追车戏，大赞只有华仔才做得到。

冯德伦舒淇合体心情好

冯德伦重提华仔加盟新戏经过，指电影开拍前1个月，男主角突然辞演，他因焦虑及压力，一夜白发，幸开拍前10天，华仔调动档期拍摄及分担监制重担，故十分感激对方。冯德伦昨日跟太太舒淇一起拍拖出席活动，两公婆心情都很好，不时笑着对望及耳语。