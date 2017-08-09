其中3人肋骨被擊斷 6人樹底避雨被雷劈　

（中国8日讯）辽宁多个城市昨天受到雷雨袭击，引发多宗事故。其中，6名市民在辽阳灯塔市鸡冠山码头附近遭到雷击，当场倒地昏迷，当中3人被劈断肋骨！

事发于7日上午11时许，据接诊的中国医科大学附属第四医院医生指，6名伤者都觉得头痛、胸痛、肌肉无力伴有心慌气不足，其中3人更是肋骨骨折。目前，6人身体情况已趋于平稳，但仍需做进一步检查，以确定内脏及器官有否损伤。

几名伤者忆述，当天他们一行6人到岸边，不久便下起雨来，且越下越大。因他们只有4把雨伞，该处又没有合适的避雨处，情急之下，6人便躲到一棵大树下。随后一道雷电迅猛袭来，他们未及反应，便遭击倒。张女士在6人中受伤最重，不仅肋骨被击断，身上也有多处外伤。医生说，雷电击伤对中枢神经系统和心血管系统、肌肉都会产生损害，之后会引起肾小管堵塞，有的会引致肾衰竭，重者可致命。

不过，就算人躲在屋里，也未必安全。家住沈阳于洪区陵西二小区的滕女士和王女士，昨天在家中看电视，突然电表跳掣，滕女士家的电视随即损坏，王女士更是在一瞬间看见一个大火球撞击自家窗户玻璃，引发爆炸。据专业的电视维修员指，虽然行雷闪电时，两家人都没有开电视，但因电源插头并没有拔下来，电视仍然在待机状态，同样带电，此时遇上雷雨天，雷电瞬间产生的巨大电流很可能会沿着电线进入电视机，使得电视机被“击伤”。

辽宁省防雷技术服务中心雷电研究室高级工程师董德文指，相比于城市里有完善防雷设施的高层住宅，乡村的平房更容易受到雷电侵害，因此更需要小心。他提醒，雷雨天气应尽量待在室内，户外人员应当躲入有防雷设施的建筑物或者汽车内；不要在树下、电线杆下、塔下避雨；如果是在无处可躲的空旷场地，应尽量避免成为制高点。