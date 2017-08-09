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海中泡腳半小時 澳男雙腳嚴重出血

发布于 August 9, 2017
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（澳洲8日讯）墨尔本一名16岁青年，上周六（5日）到沙滩浸脚放松半小时，但他发现双脚不停流血，连治疗他的医护人员亦未能解释发生何事。青年父亲事后亲自到沙滩调查，怀疑儿子极有可能被大量海虱咬到严重流血。
青年森姆当时在布赖顿区一个沙滩浸脚，虽然他期间感到双脚刺痛，但他以为只是双脚疲劳所至，加上海水太冷及正在讲电话，因此森姆没有理会，更以为自己不小心踏中石头。不过，森姆离开时发现双脚严重出血，于是前往医院求医。
森姆的父亲考尼饶伊称，儿子的双脚不停流血，到医院时地上更有一滩血。森姆则说，当抹走脚上的血后，见到双脚的皮肤有数百个细孔。治疗森姆的医护人员未能解释发生什么事，但有护士猜测他可能被海虱咬伤。
为了查出咬伤儿子的“凶手”，考尼饶伊事后拿着捕鱼网，亲自到肇事沙滩调查。他把放有鲜肉的鱼网放落水，结果发现数百只细小疑为海虱的生物被鲜肉吸引着（下图），场面可怕。考尼饶伊把这些生物带到医院，现正等待化验结果查出它们的品种。
森姆将在周一（7日）出院，现时双脚已经停止流血，短时间内可康复。经历此事后，森姆表示日后会在泳池浸脚，但是还是会去沙滩，认为这次意外只是个别事件。

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