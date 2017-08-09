蘇丹：作出重大貢獻 東盟維護和平進步繁榮

（本报斯市8日讯）汶莱苏丹陛下指出东盟国家与其邻国和合作伙伴必须加强联系，继续成为可靠的朋友的重要性。

汶莱苏丹陛下是于昨日配合东盟日献谕词时做出上述的披露。

苏丹陛下指出：“庆祝今年的东盟日，纪念这50年前为加强区域团结与合作的纽带，共同行动，促进区域合作的而建立东盟的决定。”

陛下多年来亲眼目睹了东盟对本地区和平，进步，繁荣的重大贡献。东盟已成为该地区政府和人民之间以及邻近区域与更广泛世界接触的合作与互动的平台。

“1967年，甚少人会预想到东盟从国家协会到社区的演变。今天，东盟是东南亚的代名词，与地区的现在以及未来的承诺相互交织在一起。

在展望未来的同时，陛下认为东盟要实现以人为本的社区，为他们带来实实在在的利益是至关重要。为了实现这一目标，我们必须继续建立区域团结，努力实现一个凝聚力，一体化和负责任的社区。

在日益相互依赖的世界中，通过进一步深化与许多邻国和合作伙伴的合作，东盟继续成为可靠的朋友也是至关重要的。

在这方面，他也恭喜菲律宾在今年担任东盟主席国上成功及有效率的带领东盟向目标前进而汶莱也支持其提出“合作变革，参与世界”的主题。

陛下也向东盟各方表达了良好的祝愿，共同庆祝东盟成立五十周年。