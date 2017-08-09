東盟聲明語氣減弱 專家：中外交勝利

（马尼拉8日综合外电报道）东南亚国家协会（ASEAN）各国外交部长集会后发出有关南海争端的声明，且同意北京的磋商条件。部分专家认为声明的语气减弱，堪称中国一大外交胜利。

法新社报导，中国致力削弱邻国针对中国在南海大片地区主权声索的反对声浪。东盟10国外长在菲律宾首都马尼拉召开两天气氛紧绷的会谈后，昨天发表联合公报。知情外交官表示当中措辞谨慎，以免激怒中国。部分专家视为中国成功外交出击。

东盟各国外长昨天与中国外长王毅开会，就南海行为准则架构达成共识，涵盖中国提倡的重要条款。王毅告诉媒体：“这是我们共同努力的重要成果。”

两名知情外交官昨天说，东盟会员国不愿在联合声明中表示期望中的行为准则具有法律约束力，堪称北京再下一城。

越南向来在南海议题上批评中国的态度甚坚，两天会谈期间坚持认为，东协要坚决主张行为准则具有法律约束力，否则将毫无意义。

由于5日会谈在南海议题上存在歧见，越南要求加入更为强硬的措辞，柬埔寨则力为中国游说，最后东盟外长发布的联合声明不如预期。

昨天会谈延长时，一名外交官告诉法新社：“越南态度坚决，而中国有效利用柬埔寨维护自身利益。”

南海专家海顿（Bill Hayton）也告诉法新社：“显然中国对东盟各国政府施压奏效。”

海顿和部分分析家表示，15年前签署的类似文件，对中国措辞较为强硬。根据这些分析家，中国利用这15年强化声索，同时继续让东盟发布反对声弱很多的声明。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院高级研究员胡逸山（Ei Sun Oh）告诉法新社：“就东盟论坛声明语气逐渐缓和而言，中国似乎从未失利。”

菲律宾政治分析专家海达里安（Richard Heydarian）的语气更为强烈，对昨天种种发展的总结是：“总而言之这是中国一大外交胜利。”