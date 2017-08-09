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新加坡美姐引發熱議 擔心成為國際笑話

发布于 August 9, 2017
新加坡美姐合影引发网友吐槽。
新加坡美姐合影引发网友吐槽。

（新加坡8日综合外电报道）一张“新加坡美姐”的合影在网上疯传并引发热议，新加坡网民纷纷吐槽本届新加坡美姐长相拿不出手，担心代表国家恐怕成为国际笑话！甚至有网民毒舌地表示，“真希望这只是一场玩笑”。
早前，一名摄影师在脸书上分享了一张16名选美佳丽的合照，并称她们是“新加坡小姐2017决赛佳丽”，立即在网上引发网民吐槽。对此，主办方回应说，新加坡美姐活动已办了29年，宗旨之一就是打破刻板印象，证明每个人都可以变漂亮、每个人都可以当美姐。
新加坡《联合早报》5日报道，“新加坡美姐”的主办方ERM Singapore Marketing 5日发布文告透露，参赛佳丽将为慈善尽一份力，包括洗车筹款。她们还将骑上19辆哈雷戴维森电单车，在乌节路和淡马锡林荫道一带的街上穿行。
主办方说，入围佳丽无论是内在或外在，都进行了一番蜕变。“她们现在已做足准备，有信心向全世界展现她们自己对美丽的定义。”
新加坡美姐总决赛将在8月25日举行，当天将颁发四个头衔，让她们代表新加坡角逐国际选美比赛，包括新加坡世界旅游皇后、新加坡华裔小姐、新加坡环球选美皇后及新加坡万国小姐。

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