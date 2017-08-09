受封人士違法 勛銜可被遞奪

登州州务大臣拉兹夫曾遭登州苏丹遞夺勋衔。(档案照）

一般受封人士在做出有违背身份的行为如犯罪或欺骗行为，或遭遞夺公民权、或羞辱皇室的行为，皇室便会考虑遞夺勋衔。吉兰丹苏丹曾因9名受封人士因涉嫌贪污，而在2010年5月一口气遞夺9人的勋衔，而其中3人为政府官员。各州宪法在封赐或遞夺勋衔的条件上都有些差异，但大致上而言皇室领导人（苏丹或拉惹）或州元首是封赐勋衔的唯一合法的权力来源。

而在赐封勋衔时，皇室领导人或州元首殿下将会自行拟定名单，并交由王室理事会过滤，过程包括通过警方、法庭、反贪污委员会对该批人士做背景审查，确定受封者没有涉及罪案或破产等情况。另外，州议会亦可推荐受封名单于殿下。

在遞夺勋衔方面，殿下可在与王室理事會咨询后便发出圣喻，而若该受封人士是受州议会的举荐时，则殿下必须征询州议会的意见才可喻令遞夺勋衔。此外，受封人士若不愿继续持有该勋衔，也可自己选择归还。

2013年，柔佛机构前首席执行员丹斯理哈欣便曾因为遭柔佛皇室理事会于该年12月初召开记者会指责其有不忠于柔佛苏丹的行为，深感尊严受损，而在当月29日宣布归还所有柔州勋衔。

然而，皇室的遞夺行为有时也会引发争执风波。登州于2014年闹大臣双包风波，最终由前任大臣拿督斯里阿末沙益退位，改由拉兹夫接任而暂告段落，然而登州苏丹却于2016年遞夺拉兹夫勋衔，引发皇室干预议会风波。当时盛传拉兹夫将遭辞退州务大臣职位，但在首相介入调停后，拉兹夫随后继续担任州务大臣。