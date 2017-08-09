警方4年逮14人 拿督混黑幫撈偏門

涉及黑帮活动的成员上法庭面控，其中有拿督斯里勋衔的党重要人物。

（槟城8日讯）大马警方在近4年内，总共逮捕14名涉及黑社会活动或非法生意的受封人士，当中包括拿督级、拿督斯里级人物。

日落洞国会议员黄泉安于周一在国会上口头询问内政部，大马警方自2013年至今共逮捕了多少名涉嫌黑社会活动，或非法生意的受封人士。据内政部回应指，的确有部分受封人士被警方发现从事非法活动，而警方亦在2013年至今年6月，逮捕14名涉嫌黑社会活动或非法生意的受封人士。

此外，内政部的回应也提及，在14名落网者中亦包括数名拿督斯里、拿督等的受封人物。事实上，近来拿督等级以上的受封人士涉及黑社会活动或非法生意的新闻时有所闻，其中最近轰动全马的便属2016年遭枪杀的拿督王德光便遭警方证实为槟城24党的其中一名大佬级人物。

随后，警方在除暴行动中在槟城和云顶高原逮捕槟城“24”党的22名成员，其中一名为有拿督斯里头衔的首脑。警方指出，该党自2014年涉及32宗谋杀、打架、伤人、勒索和非法放贷等罪案。

此外，警方也在该系列行动中逮捕5名活跃于2个私会党的印裔拿督，其中4人是涉嫌杀害“一条心”（Satu Hati）帮派老大、老二及两名党徒的“360德温”党活跃成员。

除了涉及黑帮活动，警方亦曾逮捕涉嫌诈欺罪案的受封人士。武吉安曼警方曾于2017年8月1日逮捕3名利用高回酬外匯投资做诱饵，捲走投资者逾4000万令吉的男子，当中1人自称拥有拿督斯里头衔。