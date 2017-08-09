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服務專業卓越 巫教局表揚373教職員

发布于 August 9, 2017

（本报诗巫8日讯）诗巫教育局长黄尊恭表示，今届受表扬的教师与职员共有373位，其中6位来自诗巫技职学院，6位来自诗巫宗教中学，5位来自诗巫宗教小学，2位来自特殊教育小学，以及354位则来自各校教师及职员与诗巫教育局。
他称，高度专业化与敬业的态度是走向成功的主要关键，这不论是在公共领域或是在私人企业上，都是一样，因此诗巫教育局主办了许多课程与讲座会，为了要提升教师们的质量及让各校取得成功。
他指出，对于一位官员或教师来说，正确的态度才是最大的关键。
他续称，教育局推崇卓越荣耀的文化，给予那些负有使命及努力的教育工作者，包括昨日颁发的卓越服务奖。
黄尊恭希望能够透过这奖励，让教职人员能够有动力来增加使命感与更加努力，以提升工作的质量。
他在诗巫教育局主办的2016年卓越服务奖颁奖礼上致词时，表示这是为了纪念教职人员在各自的岗位上，展现出卓越及专业的服务，同时这些获奖的教职人员也显示出他们在未来，能够确保诗巫教育局持续的取得成功。
他对于该局于去年在学术及课外活动上取得卓越的成绩而感到骄傲，并表明这归功于教职员们的努力，让学生们取得卓越的成就。
他希望教职人员能够继续努力，让诗巫教育局能够获得更标青的成绩。

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