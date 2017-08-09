向兄長討錢不果 毒蟲弟怒燒祖屋

被烧毁的老木屋，平日无人居住。

（本报诗巫8日讯）被怀疑染毒的40余岁华籍男子向兄长讨不到钱，恼羞成怒，一把火将祖屋给烧了！

这名陈姓男子今早在烧成废墟的祖屋附近徘徊，被警方人员带回中央警局扣留，以协助调查。

这起火患昨晚9时许发生在乌鲁双溪阿山，邻近南甲阿山小学一带，而烧毁的是一座百年老木屋。

火患现场距离诗巫市区13公里，诗巫中央消拯救局昨晚约9时46分接到通报，派出人员到场救火，但木屋已然遭大火吞没。

根据嫌犯50余岁的兄长透露，弟弟曾经在民都鲁工作，后来与妻子及4名孩子同住在诗巫德古路。1年多前，他与妻子闹得很不愉快，导致夫妻分居，嫌犯便回到双溪阿山，与兄长同住在小杂货店里。

嫌犯的兄长在当地经营一间小杂货店，小店后方就是老木屋，现已无人居住，平日仅用以放置杂物。

由于嫌犯没有工作，平日的衣食住行都由哥哥支出，最初嫌犯每隔数日便向兄长要求1至2千令吉，后来钱慢慢给少了，其兄长每次只给100至150令吉。

长贫难顾，虽然嫌犯的兄长数天前仍给弟弟150令吉，但昨晚8时许，当嫌犯又向哥哥伸手要钱时却被拒绝。

过后在昨晚9时许，嫌犯便到小店去取了汽油，点火将后方的祖屋烧毁。嫌犯的兄长事后质问弟弟为何烧了老屋，他还回应说，“这只是小事，你也要报警吗？”

嫌犯的兄长怀疑弟弟吸毒，在纵火后还在现场大吵大闹，意欲动粗，于是兄长于昨晚10时许报警后，便躲往黄景和路的亲戚家里。

今天早上，身为兄长的回到小店开门做生意，发觉嫌犯还在小店前面徘徊，因而通知警方人员到场，并将弟弟带回警局。