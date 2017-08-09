撥5千黃中作辦學經費 江先柱贊助100份

美里会宁同乡会会长江先柱（左5）移交100份《联合电子报》予黄乃裳中学校长卢友雄。左3及4分别为黄中校务及监学董事江宗渺及董事秘书熊美鹃。

（本报诗巫8日讯）“除了赞助100份《联合电子报》，在这里也为大家捎来一个好消息，我将尽快透过党的安排，发放5千令吉款项予诗巫黄乃裳中学，充作办学经费。”

美里会宁同乡会会长江先柱今午在移交《联合电子报》予黄乃裳中学的一项仪式上致词时，提出了上述事项。

江先柱认为，或许黄中师生今午感觉有些纳闷，为何作为美里会宁同乡会会长，他会从美里来到诗巫？“事实上，我本身来自诗巫，是道道地地的芦仙镇人士，只是目前定居在美里，并在国外及美里从事商业活动。”

“虽说我并非接受华文独中教育，但我在芦仙一所华小，即同侨小学毕业，过后进入政府中学，然后在柔佛州的马来西亚工艺大学就读。”

对于诗巫的华教历史及发展过程，江先柱强调自己并不陌生，同时因为有不少朋友在会中担任理事，所以他多少也了解华小董联会及独中董联会的来龙去脉。

“与此同时，对于全国华文教育发展的历史，以及当前环境下所面对的种种挑战，我也略知一二，并希望能为华教付出一份心意。”

他指出，今午的《联合电子报》只是一个小小的开始，未来希望其工作团队在诗巫各个领域中，能为大家提供更多服务，尤其是华教方面能争取更多经费上的援助。

“黄乃裳中学是我个人赞助《联合电子报》的第3站，首站在诗巫公教中学，第二站则是公民中学。除了这些学校，未来希望在能力范围内，能有更多机会实现支持独中办学经费的心愿。”

另一方面，江先柱在致词中也表示，年轻一代是国家社会的未来栋梁，希望大家能有机会共同交流学习，相互成长。