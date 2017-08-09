確保有更美好未來 人類社會 須與科技共存

首相署部长拿督佐瑟恩都鲁（左3)为砂拉越大马经济网络主持启动礼。

（本报古晋8日讯）首相署部长拿督佐瑟恩都鲁强调，全球人类正面临一场科技革命，若想确保人类有一个更美好未来，就必须借由科技与社会共存的方式，担负起共同的责任。

他说，这项科技革命无论是工作还是生活中的改变皆以指数的速度在进行，它的规模、范围与复杂度从未如此强大，正在冲击所有产业、经济体与政府。

拿督佐瑟恩都鲁今日出席为砂拉越大马经济网络（PRORTAL MALAYSIABIZ）活动中致词时称。

此外，他也举例称，根据大马国家银行报告显示，我国首季度经济成长率为5.6%，去年季度则为4.2%。在这之前，有些经济学家估计我国首季度经济成长率4.3%至4.8%左右。

他也说，根据普华永道会计师事务所推测在2030年，马来西亚在世界经济体排名将位居第25名次，不过这还得有赖于国家政府发展稳定。

另一方面，他也形容砂拉越是全马土地面积最广泛的州属，因此政府将持续发展砂拉越的基本设施，包括了电源、自来水、道路建设等。

“联邦政府与砂拉越政府亦重视乡区基本设施发展，在第11大马计划之下，2016年至2017年展开593项工程，相关工程耗资430亿令吉，其中100项工程已竣工，经费耗资即45亿令吉，剩余的493项工程已经展开，相关经费约390亿令吉。”

同时，他也指出砂拉越泛婆大道工程长达2千325公里，为人民带来更多便利，从一个地点到另一个地点，连接整个砂拉越甚至到沙巴和汶莱。

此外，他也披露目前砂拉越已有3座城市转型中心，即分别在古晋、诗巫与美里。