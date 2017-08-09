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社區進行免費血癌檢查　巴達旺區被選中

发布于 August 9, 2017

（本报古晋8日讯）在巴达旺市议会的支持下,砂拉越大学和日本熊本大学将于本月开始，展开一项社区服务计划，为巴达旺区内被统计部所选中的社区进行免费的血癌健康检查和血液测验。
这项活动预计会在两个星期后进行,而被选中的每个选区将会透过电脑遴选当中的12户住家年满18岁以上的家庭成员提供这项检验优惠,预计6区会有约200人受惠。
巴达旺市议会主席罗克强在记者招待会上宣布了这项计划，并介绍了这项计划的砂大医药队伍：医学与健康科学系系长Ahmad Hata bin Rasit医生教授，副系长（研究生与研究）Asri bin Said医生副教授，计划主监Lela binti Haji su’ut医生教授，计划领队官有云医生副教授（血液临床科专科医生，队员房林博士（癌症基因研究博士，队员郑少苹(生物医学家（血液学），Natasya Mariliana binti Abdul Malik护士和Imelda anak Jana护士。
在这项计划下,官有云医生副教授与护士们将登门造访被选中的社区房屋，在被允许后行健康访问，健康检查及抽取血液样本以便测查血液指数和BCR-ABLI血癌基因。过后，砂大医药队伍会把血液检查报告交给血液样本主人,如有需要的话并会给予适当的医药会诊。
慢性粒细胞性白血病是一种血癌，由BCR- ABL1血癌基因所引起。它的病情分成早期（Chronic Phase），中期（Accelerated Phase）和晚期（Blast crisis）。如在早期被诊断，绝大多数的患者只需服食药物控制病情就可享有接近正常人的寿命。不幸的是，CML通常在早期没有症状，如果抽血做普通的血液指数检查，也有可能血液指数只是稍微褊高而错过被诊断。在这种情况下，只能做特别的，昂贵的血液检验，测查BCR-ABL1 血癌基因，才能测出并监控病情。到目前为止，砂拉越本土并无这种测查BCR-ABL 1血癌基因的设备服务。一次的BCR-ABL1血癌基因检验需约500令吉。由于砂大与熊本大学合作，有了一笔研究经费，砂大希望能经由这项计划回馈社会，让砂拉越子民受惠，并让砂拉越开始有这种测查BCR -ABL1 血癌基因的设备服务。
巴达旺区内被选中的社区有石角第二期廉价屋区（RPR Batu Kawa Phase 2 ）、石角马当PRC花园（Jalan Batu Kawa- Matang，Taman PRC ）、巴达旺甘榜舍鲁玛（Jalan Padawan，Kampung Serumah ）、巴达旺甘榜柏桑（Kampung Pesang，Padawan ）、华源花园（Taman Hua Yan ）及斯里玛慕花园（Taman Sri Makmur，RPR Batu 6）。
欲了解更多详情，请联络砂大医学与健康科学系：082581000/581388,连接7007,该医药队伍将会为您作出讲解。

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