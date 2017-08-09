砂工程師協會 晉海青團聯辦 9月30慈善夜跑

(古晋8日讯)马来西亚工程师协会砂拉越分会与古晋海南公会青年团将于今年9月30日晚上假南市市政局MBKS联合举办IEM 2017竞跑系列之“Electrifying Night Run” 慈善夜跑活动。

主办单位也邀请了地方政府与房屋部部长拿督沈桂贤医生上议员为活动主宾及主持挥旗礼。

此项活动将分为12公里、6公里及2公里等组别，公开给各阶层的跑步爱好者参加。12公里及6公里赛程报名费分别为65令吉及60令吉，报名者将可获得T恤一件 ，纪念牌一枚。而2km组别报名费为50令吉（或25令吉不包括T恤）。

活动的所有收入将捐给砂劳越心脏基金会 （Sarawak Heart Foundation）。该基金会的主要目的是资助有需要的心脏病患者，为患者提供治疗，购买医药器材及康复治疗等等。为了提高公众对心脏病和相关疾病的认识，刻基金也会定期组织免费的健康检查，展览和座谈会。

12公里项目除了公开个人赛之外还设有企业团队组挑战杯。参赛者可以以公司，社团或企業等名义报名参加，唯每队至少须有10位参赛者。最先有五名参赛者到达终点的团队将赢获企业团队奖。

除此之外，为配合中秋节的到来和鼓励更多年幼参赛者参与这项活动，主办单位将为2公里的年幼参加者(由家长陪同）提供灯笼， 适时一家大小可以一起提灯笼竞走庆中秋，提早感受佳节气份。

主办单位即日起接受报名，截止日期为8月27日，如有兴趣参加者，可到Revolution Run (Brooks Outlet, Green Height Mall) 填写呈交报名表格或上网http://iemrun17.eventtech.com.my 报名参加. 欲知更多详情，请联洛Brooks Outlet: 082-459 397, James: 016-8628708或Stephen: 012-8480838.

主办单位感谢所有慷慨解囊赞助此项活动的赞助商, 包括Cahya Mata Sarawak (CMS), Blue Scope Lysaght (Sarawak) Sdn Bhd, Sarawak Energy Berhad (SEB), PCSS Consultancy Sdn Bhd, Acson Malaysia Sales & Services Sdn Bhd, Eco Steel Sdn Bhd.，Sarawak Information Systems Sdn Bhd (SAINS), IndoCafe, T4 TEAFORU, Lee Ming Press Sdn. Bhd., Aquabalans Sdn. Bhd. 还有各活动伙伴，包括Brooks, Revive, TAGS Spine & Joint Specialist, eventRunner, City Jogger’s Club, Rev Run Co 及南市市政局的鼎力协助与支持。