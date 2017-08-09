世界童軍日竟跑活動2.0 千名社會人士參與

（本报古晋8日讯）古晋市童军协会主办的“2017年世界童军日竟跑活动2.0”于2017年7月30日假古晋vivacity圆满举行。

是项配合世界童军日的竟跑活动共获得1千名社会人士参与，出席者主要有古晋市童军协会属下各中小学童军团的团员们。

竟跑活动共分为10公里和3公里，并由古晋市童军协会主席李江胜主持挥旗开跑仪式。

主办单位在当天也准备了一系列活动，其中主要包括幸运抽奖环节，使得活动更添色彩。

主办单位再次感谢古晋南市市政局，古晋城市跑步会（CJC），Revolution Run Co. 和 Vivacity Megamall的鼎力支持，也感谢赞助商，包括

Citadines Uplands Kuching, Shin Kee Goldsmith, F&N Marketing Beverages Sdn Bhd, Ayam Brand Products, Maestro Swiss Trading 和 张燕石先生。

配合世界童军日，主办单位希望籍此活动来提醒童军们本着“一日童军，一世童军”，“随时准备”，“日行一善”的精神，鼓励向善之心，健全自己，服务社会，效忠国家。