美里電腦公會市局聯辦 10月6電腦展

砂电脑公会美里分会主席杨智达（右2）、筹备会主席杨春德等人拜访美里市长俞小珊，汇报“2017砂拉越电脑资讯展”活动进展。

（本报美里8日讯）砂拉越电脑公会美里分会与市政局将于10月6日及8日上午11时至晚上9时，在美里市室内体育馆联办北砂最大的资讯展“2017砂拉越电脑资讯展”。砂电脑公会美里分会主席杨智达、筹备会主席杨春德等人今早拜访美里市长俞小珊及汇报有关活动进展。

美里电脑公会主席杨智达表示，今年北砂最大的资讯展的主题是“您的数码生活展”，将注重于现今世界性电脑和流动电讯，家电与消费电子领域的多元化，对智慧生活的影响与改变

他说，去年的展销活动吸引2万5千人参观，估计今年会超出3万人。

砂拉越电脑资讯展是一项年度最盛大的疯狂展销活动，促销包括日常生活中的数码科技产品。它网罗生活科技各领域大品牌，展示最贴近数码生活的科技产品。今年的展销会反应相当热烈，共设有70个展位。

欲知更多详情，可到面子书按赞“Sarawak ICT Expo 2017”查询。砂拉越电脑公会美里分会和美里市政局欢迎大家来参观一年一度的砂拉越电脑资讯展。

美里市长俞小珊披露，砂拉越电脑资讯已连续16年主办，近年来更与美里市政局联办，相信会像过去一样，成功举行。

他说，美里市政局支持砂拉越电脑资讯活动，推动数码生活及数码经济。此外，也相信此活动可以吸引更多汶莱游客来美里消费，有助于带动美里经济。