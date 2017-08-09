具有特別意義 雙連8 5對新人結連理

一对新人在双方家长及亲友证婚下，在助理婚姻注册官蔡明建面前注册结婚，结为夫妻。

（本报美里8日讯）今天是8月8日，有5对“新人”选在同一天前往美里中华总商会登记结婚，热闹非凡。

记者今日前往美里中华总商会向秘书处了解到，配合8月8日双连8这个具有特别意义的日子，共有5对新人登记结婚。接着，本月28日是中国传统的“七夕”节，也有3对新人选择在这天登记结婚。

秘书处职员表示，只要是有意义的数字皆吸引情侣们选择在该日子进行注册结婚。按照往年惯例，新人们比较青睐9月9日“天长地久日”、10月10日“十全十美日”等双数月份和日子。

所以，每年除了2月14日西方情人节、5月20日因为谐音“我爱你”外，每年8月8日、9月9日、10月10日、11月11日等，也是吸引新人前来登记结婚的日子。

由于今年9月9日恰逢州元首华诞公假，按照常规，美里中华总商会当天没有办理结婚登记手续。

目前，选在今年10月10日，这个寓意十全十美的日子到美里中华总商会登记注册结婚的新人已有4对，欲选这天进行注册结婚的情侣，受促于9月19日之前，前往办理婚姻注册申请手续。 根据婚姻法令规定，凡有意在当日注册结婚的新人，必须在21天前，前往办妥婚姻注册申请。

欲知进一步详情，可于星期一至五（上午8时至中午12时，下午2时至下午5时）及星期六（上午8时至中午12时）亲临美里中华工商总会，或致电（电话：085-432570或439832） 询问。