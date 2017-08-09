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俞小珊：6單位合作取締 商家違規就接罰單

发布于 August 9, 2017
50名由美里市政局相关部门人员的搜查队，分成4个小组到各商号展开突击检查行动。
50名由美里市政局相关部门人员的搜查队，分成4个小组到各商号展开突击检查行动。

（本报美里8日讯）美里市市长俞小珊说，美里市政局执法组与警方等6个单位携手合作下展开遵守行动，对没有遵守条例、没有维持清洁、非法霸占五脚基的违例商家发出传票。
“为了提高必要的卫生标准和水平，若没有遵守条例，没注意店内店外的卫生，不符合各项卫生标准、厕所、餐厅厨房等多个公共区域的清洁和食品卫生安全的商家，执法当局将开出罚单。”
他说，美里市政局联合各政府执法机构及政府单位展开“联合行动”，分别会在美里市的4个区域展开行动。今早的遵守行动则分为4组，参与行动的官员及执法人员有50人。
俞小珊强调，在行动下，是要提醒商家们注意店四周的清洁卫生，特别是餐馆及咖啡店后巷、厕所等地方。很多商家没有遵守条例。
“这个行动会在往后不时的展开，主要是希望民众可以在安全及卫生的环境中生活。”
他说，在突击行动中，执法人员主要向非法商家、不注意卫生的商家展开行动，其中一家餐饮业是卫生不合格遭取缔，当中还有非法霸占五脚基摆设摊位及营业执照没及时更新。”
“众所周知，日本的社会十分有序，我们也需要有规矩、有秩序的社会，培养市民遵守社会规范的意识，迎接2018年美里旅游年。”

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