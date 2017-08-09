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阿都卡林祝凱旋 砂43健兒19日戰東運會

发布于 August 9, 2017
砂旅游、艺术、文化、青年及体育部部长拿督阿都卡林（左3）与众人详读运动健儿的资料。
砂旅游、艺术、文化、青年及体育部部长拿督阿都卡林（左3）与众人详读运动健儿的资料。

（本报古晋8日讯）第二十九届东南亚运动会将在本月19日至30日在吉隆坡盛行，截至目前为止，砂拉越体坛有43名运动健将角逐18项运动项目。 
砂旅游、艺术、文化、青年及体育部部长拿督阿都卡林表示，代表砂拉越和马拉西亚参与东运会的选手，都是砂拉越的运动精英，因此有望他们能在赛会赢得金牌，为砂拉越和大马争光！
他在新闻发布会上指出，截至目前为止，已确定代表大马参加东运会的运动健将人数有876人，赛会有404个体育项目让选手们角逐金牌。
他表示，虽然部分体育项目截止目前为止还未有参与选手的定案，但砂州派出的选手将确定参与本届的东运会。
他披露，砂州派出的选手将参与18项的体育项目，包括有田径、脚车、足球、排球、武术、跳水、网球、跆拳道、橄榄球、壁球、游泳、射击、板球、柔道、曲棍球、高尔夫球、体操及篮球。
砂拉越派出最多砂州选手参与的体育项目为田径、排球、武术、女子橄榄球及篮球。
阿都卡林说，在砂州众多的选手当中，有选手其中两名曾经代表我国分别参与2016年里约奥运会及2012年伦敦奥运会，他们分别是来自游泳项目的沈威胜及特蕾西费雯。
他表示，参与砂州的选手当中，来自武术项目的黄湘琳及射击项目的黄佩琴为最年长，而来自跳水项目的黄芊萍为最年轻，今年仅15岁。
他说，如今无法确定砂州所派出参与东运会的选手会产生金牌，不过他对部分派出的选手充满信心，尤其是来自游泳项目的沈威胜、田径项目的王秀美及乔纳森、射击项目的黄佩琴寄予厚望，有望为我国带来金牌。
“同时，我也希望砂州派出的武术选手也能够为我国带来惊喜，并在东运会中发挥到最好，为我国及砂州带来亮眼的成绩。”
此次参与东运会的选手也包括来自游泳项目的国手江嘉嘉、篮球项目选手的廖慈辉、马志勤、黄美勤、柔道项目选手沈奕全等人。

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