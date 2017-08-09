州元首華誕日慶典 9月9慶典廣場舉行

（本报古晋8日讯）2017年州元首华诞日庆典将落在9月9日，今年的庆典场地将一改过往在独立广场举行的惯例，改在庆典广场（Celebration Square），即位于砂州体育馆及水上运动中心之间的广场举行。

砂副首长拿督阿玛阿旺登雅表示，地点选在庆典广场举行的原因是独立广场目前尚在进行提升计划。

9月9日州元首华诞日当天，将一如既往举办大型庆典，包括大型列队仪式，而今年参与的队伍共有81支。

当天下午，州元首将主持册封仪式，赐封社会有功人士。

随后，当天晚上将在庆典广场举办大型的歌舞演唱会表演，届时将邀请著名歌手参与演出，并在晚间举行燃放烟花仪式。

同时，州元首敦泰益玛目也将在9月9日晚间出席砂州政府举办的州宴。

阿旺登雅是今早于国父大厦召开州元首华诞庆典筹备委员会会议后，召开新闻发布会时，如是指出。

此外，他指出，配合州元首华诞，9月8日及9月10日同样有系列活动举行，以示庆祝，其中主要活动包括在9月8日起至10日将举办“砂拉越厨房”美食活动。他说，该活动也将是一个让砂州青年参与经商的机会。

他表示，州元首华诞庆典活动首先于9月8日假砂州回教堂举行感恩祈祷仪式，之后于

另一方面，他强调，由于9月9日也是我国最高元首华诞日，因此期间举办配合州元首华诞的展览会也将同时间展出最高元首及州元首的各类资讯展览。

阿旺登雅呼吁砂州子民踊跃出席砂州元首华诞日庆典，一齐热闹欢庆州元首华诞日。