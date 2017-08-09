向違規商家開罰單 美里市局警方展行動10

美里市政局执法组与警方携手展开遵守行动10。

（本报美里8日讯）美里市政局执法组与警方今早9时联手展开遵守行动10（Ops Patuh 10），以针对违规行为的商家开出罚单，包括营业执照、非法扩建、各项卫生与安全标准、商家霸占店前车位或非法霸占五脚基等。

美里市长俞小珊透露，今次的特别执法行动有6单位50名由美里市政局相关部门人员的搜查队，分成4个小组到各商号展开突击检查行动。针对美里市内饮食业及百货商号展开突击检查，并严厉执法，若不符合各项卫生、安全、货品规定，以及五脚基违规情况等，执法当局将开出罚单。

他说，在突检行动中，仍有档主因没有正规准证、卫生卡等问题，抵触食物卫生法令，而被开出罚单。

他表示，商号在店前都必须挂上营业执照和卫生检验合格证。该局冀望透过此次突检行动，确保由市政局监管下，商家都能够遵守食物卫生等，采用符合清洁卫生的食材及容器，保障公众利益。

除此之外，执法人员在突检行动中也检查市区五脚基违规情况，并给予违规商家警告，即不可摆放摊位或物品超过店门外的2尺。

俞小珊提醒商家们都务必遵守不得摆放摊位或货物超过店外2尺范围，市政局针对五脚基违规的问题非常认真看待，会严厉持续执法，没有任何商家可以豁免。

市长俞小珊今早亲自率队，前往美里市区展开突击检查。当局将持续展开类似突击行动。