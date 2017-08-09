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九寨溝地震已造成9死164傷　3萬多名遊客被安全疏散

发布于 August 9, 2017
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阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣發生7.0級地震，截至9日淩晨5時00分，地震已造成9人死亡、164人受傷，共疏散遊客31500人。

8月9日，震后进入九寨沟的公路上落石满地。8月8日21时19分，四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度20千米。
8月9日，震后进入九寨沟的公路上落石满地。8月8日21时19分，四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度20千米。

目前，九寨溝縣交通部門已投入14台裝載機、10輛小車、2輛運料車、90名工作人員開展道路搶險工作，同時出動醫務人員310人、救護車輛47車次開展受傷人員救治工作，組織各方救援力量1200餘人、大型機械90餘臺，積極開展搶險救援工作。

當地積極做好遊客疏散和安撫工作，對在應急疏散避難所的遊客做好禦寒和生活必需品發放。截至目前，共疏散遊客31500人到安全地帶。組織旅行社大巴和自駕車輛有序駛離九寨溝，對乘坐交通班車進入九寨溝的遊客安排車輛擬於8月9日清晨駛離九寨溝。在縣城、雙河鄉設立諮詢點，並派出服務人員到賓館、鄉村客棧、街道等地提供服務，在漳扎鎮、喜來登國際大酒店、月亮灣設立緊急避難場所。

在物資保障方面，目前全縣所有日常生活用品能夠正常保供，相關超市正在積極組織補充貨源。

  • 游客被集中在相对安全的九寨天堂洲际大饭店停车场等待救援疏散。

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