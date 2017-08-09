九寨溝7級強震已知5死63傷

四川九寨沟发生强震，九寨天堂洲际大饭店严重受损，现场证实有人被压埋。（翻摄自微博）

（四川9日综合电）8日晚间9点19分，中国四川九寨沟发生规模7.0地震，深度20公里；9点41分接连发生规模3.3余震，深度仅9公里。邻近成都、陇南、兰州、西安等地都感受到剧烈晃动，中国媒体指出，目前已知有5人死亡，63人受伤，且死者均为游客。

中国地震台网指出，四川阿坝州九寨沟县境内发生规模7.0、3.3两次地震，不少民众吓得夺门而出。有网友表示，连在较远的河南、山西等地都感受到明显摇晃。《四川日报》指出，灾区附近电话打不出去、只能接听，因此无法及时对外联系。

受到地震影响，成都铁路局紧急宣布部分列车停驶，九寨沟风景区则疏散大批游客。据了解，九寨沟今天接待了3万8千799名游客，目前已全城停电，也有部分饭店传出建筑受损的情形。当地消防部队已集结待命，随时准备投入救援。

根据中国新浪新闻，目前已知有5人死亡，63人受伤，四川省地震局也发布消息，在九寨沟甘海子景区，目前有百余名游客受困。

大饭店大厅垮塌 有人被埋压

根据四川消防的通报，位于九寨县漳扎镇的九寨天堂洲际大饭店大厅垮塌，有人被埋压，已经疏散五百余人到停车场空旷地带，据报整个饭店大约有两千余人，伤亡情形仍待统计，由于饭店位于高海拔地区，温差极大，已经征调帐蓬、保暖衣物及医疗设备前往支援。

这次地震勾起不少人对2008年汶川大地震的惊恐记忆。2008年5月12日中国四川省汶川县发生规模8.2强震，造成6万9千227人死亡、37万4千643人受伤、1万7千923人失踪，是中共史上最严重的震灾。