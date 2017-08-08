MK集團杯籃球賽 JURAMAS傲視群雄

（本报斯市7日讯）汶莱篮坛全年最大盛会“MK集团杯全汶男子公开赛”昨晚圆满落幕，JURAMAS队在决赛中以113比99分在与EASYWAY队之间的皇者之战中胜出，在本届比赛中称王。

被誉为本届的常胜军的JURAMAS队及不败之军的EASYWAY队昨在“MK集团杯全汶男子公开赛”总决赛碰头，两队的对战引来七批球迷观战让决赛现场气氛好不热闹。

JURAMAS外援球员乌东在比赛一开场如有神助的表现，独取球队在开赛后的首7分为JURAMAS取得很好的开局，在第一节比赛中JURAMAS队就以36比24领先EASYWAY。

在比赛第二节是，EASYWAY队一直在寻求反攻的机会但JURAMAS队的全员表现较优，在全面开花下，让比赛以63比44进入半场。

下半场开始，EASYWAY队开始显露疲状，更对JURAMAS队的状态大勇的乌东倍豪无防守的头绪，多次的换人防守乌东都不果，让乌东带领队员攻馅EASYWAY队城池，一节再拿下了32高分。

最未一节，两队的差距经有20分之遥但EASYWAY仍紧追不放虽在最后将比分拉近，但时间不足而最终由JURAMAS队以113比99胜出决赛。

在该场比赛中独取37分的乌东也当选为决赛最有价值球员。

在季殿军决赛中，YTE队是以105比95胜出对垒STREET ROC队，季军球队为YTE队，而殿军为STREET ROC队。

是项比赛颁奖仪式也于昨晚举行，邀来汶莱斯市篮总主席关明兴出席主持颁奖。