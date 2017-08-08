交易前未公開招標 緬向中購2000巴士影響與西方關係

（仰光7日综合电）缅甸民选政府向中国采购2千辆巴士的首个大型基建项目不但引起争议，更影响了缅甸与西方国家之间的关系。

由昂山苏姬领导的全国民主联盟政府（民盟）政府今年初花费一亿多美元签署两项交易，向中国进口2千辆巴士。地方议员不但批评政府耗费大笔资金来购买新巴士，更指责仰光首席部长彪明登攀附权贵和缺乏问责。

仰光一名民盟议员觉载亚说：“彪明登根本缺乏透明度。如果他再不改变，整个民盟政府的形象都会被他毁了。”

根据外交官，彪明登与中国企业和一名与缅甸前军政府关系密切的缅甸商人所签署的这两笔交易，也影响了缅甸与西方国家的关系。虽然目前没有任何证据显示彪明登在颁发合同时触犯任何法律，但欧盟驻缅甸大使科比亚在致函缅甸商务部长丹敏投诉，缅甸政府的采购制度缺乏透明度。

科比亚在志期6月的信函中说：“目前缅甸的国内经济仍由一小撮国内和地方领袖独霸，而其长久以来的作风有碍于公平竞争。”不过，科比亚在信中并没有点名仰光的巴士交易。

工程师：中国巴士虽更便宜

磨损更快须更早更换

这些从中国进口的巴士虽然比其他竞争者便宜一半，但为缅甸进行检查的工程师估计，与符合国际水平的一般巴士相比，这些中国进口的巴士会磨损得更快，以至于缅甸政府必须更早更换巴士。

彪明登和其他部长一而再地为签署这两笔交易辩护道，中方不但提供更优惠的价格，也能够更快地交付巴士。

科比亚在回复路透社的询问时说：“欧洲有许多业者欲与缅甸合作，但缅甸政府有必要作出更多努力，寄予这些业者一个公平竞争合同的机会。”

许多分析员都预测，由于西方政府一直大力支持缅甸民主进程，翁山淑枝在2015年带领民盟在全国选举中取得压倒性胜利后，西方企业可以入驻缅甸。然而，此次仰光巴士交易却显示，随着民盟政府越来越倾向于与北京做生意，那些曾经为翁山淑枝摇旗的西方支持者已经不再抱任何幻想。

48岁的彪明登是翁山的亲信，他曾因为极力反对前军政府而被囚禁了15年。他在当选仰光首席部长后，一再表明，他没有任何时间可浪费。

其实，世界银行属下的国际金融公司去年曾向彪明登政府呈上一个改善仰光公共交通系统的计划书，但此计划需要详细监控交通，同时还包括公开招标过程，结果遭彪明登政府拒绝了。

参与改善仰光公共交通制度的一些外交官和说客披露，政府也曾与法国和荷兰的供应商接洽，不过由于对方无法在彪明登规定的期限内交付巴士，因此洽谈作罢。

仰光巴士公司（YBPC）最终向中国驻缅甸大使洪亮指名的两家中国客车制造商安凯和宇通购买了1千辆巴士，后在前军政府领导人奈温孙子觉奈温的牵引下，向第三家中国公司购买了另1千辆巴士。

在敲定这两笔交易之前，仰光政府并没有公开招标，也没有在地方议会上进行辩论。