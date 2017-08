亞細安與中國 通過與採納 《南海行為準則》框架

(马尼拉7日综合电)亚细安和中国昨天通过并采纳了《南中国海行为准则》的框架,我国外交部长维文医生认为这方面的发展给予各方信心,中国外交部长王毅则形容这个框架是“双方共同努力的一个重要成果”,而且为双方“下一步的磋商奠立非常好的基础”。

菲律宾外交部发言人波立瓦昨天总结一天的亚细安外长系列会议结果时说,亚细安外长与中国达成共识,同意透过中国所提出的三个步骤为《南中国海行为准则》(Code of Conduct,简称准则)展开下一步磋商。

王毅昨天在马尼拉举行的记者会上说,中方提出三步设想,第一步是在亚细安—中国的会议上,由11国外长共同通过或批准《准则》的框架,并宣布双方将在年内启动具体磋商;第二,是在这个月底落实《南中国海各方行为宣言》(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,简称宣言)的联合工作小组会议举行期间,让各方一起深入探讨《准则》“实质性磋商的思路、原则和计划”,为形成亚细安和中国的共识做好必要的准备。

至于第三步,王毅说是在南中国海形势稳定、不受到外界干扰的前提下,考虑在今年11月中国与亚细安领导人开会时,共同宣布正式启动《准则》下一步的案文磋商。

不过,波立瓦只是表示亚细安与中国双方领导人预料在11月共同宣布正式启动《准则》磋商,并没提及王毅的上述条件。

王毅说,相对于一年前在老挝万象召开会议时的情况,这次亚细安和中国的会议气氛有了不同。他说,双方都肯定过去一年的共同努力,使南中国海局势“出现了积极和向好的变化”,他也充分肯定南中国海局势正在不断趋向稳定。

“东盟(亚细安)和中国完全有能力和智慧通过共同努力,来维护好地区的和平与稳定,来制定出我们共同认同的地区规则,更好地开辟中国和东盟关系的未来。我们有信心使东盟和中国的关系从快速发展的成长期进入升级的成熟期,并进而迈向全面战略伙伴关系的新阶段。”

对于《准则》框架,各界最大的争议点是它不具法律约束力,担心《准则》也会一样。对此,维文受访时指出,现在就做出总结言之过早。他说,《宣言》早在15年前就已签署,但《准则》多年来还是悬而未决,因此通过框架只能算是迈出了半步,下来谈判的难度仍不容低估。

维文说:“《宣言》没有法律约束力,跨入《准则》,它理应有些额外或重要的法律效力。至于文字的呈献,律师特别是国际律师如何具体拟定文件,这些都将是未来密集谈判的主题。”

他解释,大量的贸易包括国际贸易经过南中国海,因此建立信心以确保贸易流量增加,双向投资才会继续增长。“大家互相依赖、紧密相联,我们不能让各方的歧见升级成纠纷或者事件。”

回应《准则》最终是否具法律约束力,王毅指《准则》最后的内容需要11国共同探讨,不应预设它最后的结果,包括它会不会具法律约束力。他说,可肯定的是,不管是《宣言》还是未来将达成的《准则》,“只要是签了字的东西,大家都承担起责任,都应该遵守”。