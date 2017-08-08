首页 新闻 国内新闻 公積金局執法雷厲風行 追收近30億拖欠 繳納額

公積金局執法雷厲風行 追收近30億拖欠 繳納額

发布于 August 8, 2017

（吉隆坡7日讯）雇员公积金局执法队在2016年追收29亿9千万令吉雇主所拖欠的缴纳额，其中2千900万令吉是来自被禁出国的雇主。

（吉隆坡7日讯）雇员公积金局执法队在2016年追收29亿9千万令吉雇主所拖欠的缴纳额，其中2千900万令吉是来自被禁出国的雇主。
公积金局总监哈迪亚星说，该局的专业执法团队会接触没为员工缴纳公积金的雇主，并提供咨询服务；若雇主不理会当局所发出的提醒信，公积金局最终将采取法律行动对付。
他表示，一旦在特定月份发现有雇主没缴员工公积金，执法队人员将联系有关雇主，或发出提醒信，并登门检查。
哈迪亚星指出，1991年公积金局法令规定雇主有责任为每一名员工缴交公积金。
“雇员公积金是雇主慰劳员工的一个形式，也希望此举能激励员工，因为他们拥有可养老的积蓄。”
他指出，违反公积金局法令的雇主，一旦罪成，将判处监禁或罚款；拖欠员工公积金的公司董事和拥有人也可被采取民事诉讼，以及被禁出国。
哈迪亚星说，公积金局也推出电子缴纳公积金（e-Caruman）和e-Caruman应用程式，便于雇主通过

公积金局网站www.kwsp.gov.my，或通过智能手机缴公积金。

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