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錢進一：不助解決民生問題 代議士要來做什麼？

发布于 August 8, 2017

（本报诗巫7日讯）“倘若人民代议士不能协助人民解决民生问题，这个代议士要来做什么？”
人联党P211南兰区国阵潜能候选人钱进一市议员昨晚在该党于沙廉地区举办的与民集会晚会上，阐述人民代议士的职责时，批评该区代议士忽视沙廉地区的民生问题。
“人民投选代议士是要透过有关管道，来克服所面对的民疾与生活困境，因此，身为一位国州议员，必须要与人民共同工作，提升人民的生活素质与环境。”
同时，人民代议士也应该负起建设的工作，纾解人民所面对的生活困境。
惟让他感到遗憾的是，自从南兰区落入反对党的手中后，就日趋落后，民生事务乏人问津。
也是人联党武吉阿瑟支部青年团团长的钱进一强调，与其它选区比较，南兰区的建设在很大程度上已经落后，这是因为失去了国阵政府的解决管道所致，包括拨款与政府部门的紧密配合。
他形容“国阵政府的管道”是最佳且最有效的服务与建设架构，这是不容否认的事实。而人联党P211南兰区国阵服务团队在该选区走透透，就是要凸显此种精神，为人民解决各种民生问题。
他说，该党在新主席与人联党新精神的主导下，承诺会做到最好，并且已经通过各种的管道逐步加以落实。
在来届国会选举中，城乡地区的支持同样的重要，他呼吁人民力挺该党的国阵候选人，重建国阵政府发展管道，来改变南兰区目前所面对发展困境。

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