劉氏雙週年紀念 劉久健劉伯舉各贊助3萬

众人合影于第九届（2017-2018）第三次理事会议上。前左5起分别为总秘书长刘锦虎、砂刘总会长拿督斯里刘久健及砂彭城刘氏公会主席刘伯举等人。

（本报诗巫7日讯）“我本身与砂彭城刘氏公会主席刘伯举达致约定，在明年砂彭城刘氏公会欢庆创会四十周年纪念，以及砂刘总会庆祝创会廿周年纪念之际，俩人率先各别赞助3万令吉，作为活动经费。”

砂拉越彭城刘氏公会联合总会会长拿督斯里刘久健昨日在该会召开第九届（2017-2018）第三次理事会议上致辞时，披露了上述事项。

他强调，刘家的事就是自己家的事，大家在需要赞助经费时也不会扭扭捏捏，且当仁不让，希望将各项活动办好。

“砂彭城刘氏公会创会四十周年以及砂刘总会创会廿周年纪念庆典，将于明年9月至10月间举办，确切日期目前仍待定。此外，明年4月份过了清明节后，我们会组团返回福州寻根问祖，行程以一周为准。”

同时，他表示，在明年10月将有世界刘氏联谊大会在中国安徽举行，而为了让行程顺利，该会将透过旅行社，在参与世刘联谊大会之余，自行组团前往南京等邻近风景秀丽的景点参观。

“至今报名参与的宗亲已有廿余位，我们希望能有更多宗亲踊跃参与，以做出更妥善的安排。”

刘久健指出，砂刘总会每3个月召开一次会议，今年12月1日至3日于民都鲁举办嘉年华会，故下次会议订于12月3日举行。而他本身亦会出席8月19日在泗里街刘氏公会举行的就职礼暨敬老宴。

“至今砂拉越刘氏宗亲仍秉持先辈流传下来的刘氏一家亲精神，最重要的是我们的根，必须获得保留及传承。”

他重申，一个公会最重要性的是公会的文化，这是绝对不能被遗弃的。同时，切勿因购置会所而搞得大家倍感压力。“只要宗亲会员们觉得公会可亲，大家一起来，即可做得愉快，且不致感受感受压力。”