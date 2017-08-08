錢本統：沙廉長期漲水問題 聯民火箭在哪裡？

潜能候选人江先柱与钱进一（右5及6）共同主持伊班传统祝福仪式。左1及4分别为约瑟朱加屋长与国阵南兰区联委会主席钱本统。

（本报诗巫7日讯）国阵南兰区联委会主席钱本统对行动党与联民党左右开弓，抨击他们忽视沙廉地区长屋居民长期面对的涨水问题。

他是昨晚在人联党P211南兰区国阵服务团队于沙廉约瑟朱加长屋举办的与民集会晚会上致词时，如此表示。

他说，尽管该党现阶段在诗巫地区没有人民代议士，然而，却能够透过争取与努力，为约瑟朱加长屋的地坪，全部铺设洋灰，解除了居民的燃眉之急。

也是人联党武吉阿瑟支部主席的钱本统表示，该地区经常面对涨水的问题，当人民生活陷入窘境的当儿，行动党在哪里？联民党又在哪里？

他也列出人联党在近期为沙廉地区长屋所做出的各种建设和计划，以及在都东区长屋和乡区的卓越服务，形容该党对人民的服务是甚具诚意的，并非空口说白话。

他感到遗憾，当人民需要帮助和发展时，最终却是由人联党来进行，并提供种种必要的福利，而不是当地的人民代议士挺身而出，给予援手。

他呼吁南兰区的人民，从这些生活重要的事务上，看清政党的本质，在即将来临的第14届国会选举中，给予人联党机会，改变南兰区的发展窘境。

“与其它选区比较，南兰区因为缺乏国阵的资源，已经日趋落后，因此，在此届国会选举中，人联党一定要赢回这个议席。”

他强调，倘若南兰区再浪费5年发展的时间，势将会更加落后。

“我希望南兰区的人民，与我们携手合作，在政治上取得突破，争取更多实际的发展和计划，改变现有的生活困境。”