邀請陌生人加友 學生 微信被騙被恐嚇

（本报美里7日讯）中国诈骗集团通过微信邀请陌生人加友，以借1千还100人民币贷款为饵，许多不懂得什么是贷款的学生在微信接受对方为友后，先后遭诈钱财，不给钱就被恐吓，本地多名中学生已受骗，数额高达千余令吉！

其中1名女学生的家长揭发后，即刻向对方做出反对汇钱言论，结果对方不断的恐吓，并指将会派人来学校找她，会让她以后不能上学等等。

黄女士向本报记者指出，14岁的女儿就读本市某中学，她和数位同学都已被同一中国女子诈骗，他们是在不懂得什么是贷款，加上本地华语和中国华语有差别，结果误以为是一项可以赚钱的生意，因此轻信了对方，听从对方的指示。

事于7月6日开始，受害女生手机微信有位中国女子邀请她加为朋友，这是通过微信中的“摇一摇（Shake）”、“附近的人（People Nearby）”，以及“漂流瓶（Drift Bottle）”来加陌生人，女生不疑有他，纯粹以为是交朋友，就接受了对方。

加女生的老千为中国女子，她表示是通过女生朋友验证请求加友，然后就开始推介借贷事项。

女生受记者询问表示，她完全不知道什么是借贷，她和同学以为这是一项可以赚钱的生意，然后就回复了对方，与该名中国女子接洽。

在此微信借贷是通过“红包钱”还钱，对方传来简单贷款项目和利息中，最低借贷为1千人民币，女生就向对方示出要“借”1千，利息抽100，因此女生只得到900人民币。

对方表示手续必须拥有女生的身份证，因此要她提供，女生毫无考虑的就拍下自己的身份证传给对方，当天开始中国女子就开始诱骗女生，表示已经注册了她的借贷，每日“流水”（利息的意思）300人民币，如果2天没有还钱就积成600人民币，所以女生必须还钱。

女生告诉本报记者，她是用自己长期以来存下的零用钱，向1名同学购买微信红包钱来加额还给对方，在这个月以来她已经汇钱给对方接近2千令吉。

黄女士指出，她这月以来已发现女儿行动怪异，感觉女儿很需要钱用，但她没有多想，知道上个星期六早上，检查女儿手机发现她和陌生中国女子的对话，才揭发女儿已被卷入老千套，而且在简讯中被恐吓。

黄女士即刻向女儿了解情况，让后在微信告诉对方不会再汇钱，结果该中国女子表示会叫来10人来到美里找女生，说10人已在机场，到时候会先找校长，然后老师等等，企图吓唬女生。

黄女士指出，她相信中国诈骗集团的目标在于学生，吓唬他们是最容易上当，而且学生通常被恐吓后都不敢告诉家长，因为孩子们害怕，更怕父母责骂，这就是学生的弱点。

受骗的女生指出，除了她之前，她的同学也遭受同一位中国女子诈骗，不过她不知道同学家长是否已经知道此事。

由于女生的身份证已传给对方，黄女士表示这将对女儿造成伤害，恐怕对方盗用女儿身份证做不法之事，所以，她决定向警方备案。

黄坏事表示，她希望通过报章呼吁更多家长们注意子女行为，以及他们手机的聊天室，以避免孩子遭不法之徒欺骗。