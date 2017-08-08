全砂296考生赴考 留華砂總首辦漢語水平考試

（诗巫7日讯）受中国国家汉办/孔子学院总部授权委托，留华砂总将在8月12日举办首届全砂汉语水平考试暨中小学生国际华语水平大赛，全砂共296名考生赴考，来自诗巫、古晋、民都鲁、美里、泗里街等地。这也创下了该考试在我国同一考场最多汉语水平考生的记录。

大赛分为“小学组”和“中学组”两大组别，分别以汉语水平考试（HSK）五级和六级作为评估标准。两个组别共设有22份个人奖，总奖金逾万令吉。除个人奖项外，派出至少5名学生参加的学校，还有机会角逐两个组别各三个团体奖的奖金。荣获团体冠军的学校，另获“全砂国际华语水平大赛挑战杯”。

小学组计有43名学生参赛，共有7支队伍争夺团体奖。中学组则竞争激烈，共248名学生参赛，并纷纷组队夺取挑战杯。争夺挑战杯的学校包括：美里培民中学、民都鲁开智中学、卫理中学、黄乃裳中学、光民中学、兀兰国际学校、泗里奎民立中学、西连民众中学、诗巫公教中学。其中公教中学共派出庞大的23支队伍争夺团体奖，显示势在必得的雄心壮志。

与此同时，第一届全砂中学生论坛也将于同日下午1时至下午3时10分举行，逾百名中学生将齐聚一堂共同讨论“一带一路”对青少年的契机。

该会会长刘乃好说，举办中学生论坛的目的乃是为中学生提供一个交流合作的平台，让青少年们针对时事课题集思广益，为文化传承出谋献策。他说，该论坛是该会首次举办的中学生活动，是一个属于青少年人交流与激荡的思想平台，希望中学生藉此更加关注各种国际时事议题，并在论题中为青少年群体发声。

首届论坛筹备会主席黄首咏说，“今年的中学生论坛只是一个开始，本会将把这论坛打造为年度活动，不断创新，让青少年学生关注各种热点课题并进行对话。”询及首届论坛的主题时，他说很多人不知道什么是‘一带一路’，更遑论是中学生。马来西亚是丝绸之路的海外站点，与中国关系源远流长，中国倡议的‘一带一路’蕴藏着无限的机遇，在未来可以预见马来西亚的经济发展将在这倡议下受益。

“青少年是我国未来经济发展的领导者和建设者，因此我们认为培养青少年国际观意识的工作是重中之重的。我们选择‘一带一路’作为首届论坛主题，乃是希望青少年们了解何谓‘一带一路’，进而探讨自己本身的生涯发展与‘一带一路’的关系，并提出关于‘一带一路’的思考和建议。”

他说，相信青少年如果能多了解“一带一路”本身的意义，将会发掘更多机会和发挥能力的平台。“很多青少年朋友毕业后经常问的问题就是：我可以从事哪个行业？我要就读什么科系？什么科系的就业前景好？社会上哪些行业最热门？全球职业类型将来会是什么走势？”

“以上这些问题都与‘一带一路’脱离不了干系。我们可以说‘一带一路’为发展中国家带来了更多的机会。在这倡议下，未来各行各业和各政经文化教育皆在悄悄变化着。因此我们认为青少年一定要及早认识‘一带一路’，并预见这倡议可以为自己带来哪些就业和创业的机遇。”

该会吁请有兴趣参与论坛的中学生透过学校团体报名或个人报名，仅限100人，额满即止，目前所剩名额有限。该会鼓励参与论坛的学生事先了解论坛主题，争取机会于论坛上发言，与论坛嘉宾进行对话。此外，凡参与论坛的学生将获出席证书以资鼓励。

以下为有关赛事和论坛，任何疑问请洽询留华砂总秘书处，电话084-336 023或013-843 3655。