劉會耀促拉絨 回歸基本面用優勢開發

（诗巫7日讯）砂人联巴旺阿山支部主席刘会耀回应英吉里利州议员约翰尼克拉绒谈话，并认为应回归基本层面，利用拥有的优势致力开发诗巫，解决相关问题。

他称，约翰尼克拉绒似乎正为诗巫联民党发言，并且是以联民党青年团长的身份做出谈话，颇让他感到纳闷。刘会耀表示，最后一次听到有关约翰尼克拉绒的消息是去年州选举时，他正试图通过土保党重新加入国阵的大家庭。

刘会耀指出，到目前为止，约翰尼克拉绒还没有兑现他的承诺。

对于彼等称之为诗巫制定一个5年计划，他感到很失望并反问，“约翰尼克拉绒是否有意识到，他的党魁就是自1999年起出现的诗巫宏愿队伍之领袖。此外，联民党的另一位州议员也在这十几年来一直掌舵诗巫市议会，约翰尼克拉绒是否曾向他同一政党的高层提问他们到底为诗巫做了些什么？”

他进一步指出，约翰尼克拉绒应该去问该党的高层领袖，为什么年轻人要离开诗巫这个城镇。他说，虽然约翰尼克拉绒已经55岁，不过他仍是联民党青年团长主导青年人发声，这说明该党给予年轻一代机会，是口头服务的延续。

他强调，在小城镇与农村地区，年轻人缺乏机会的情况更为严重，而英吉里利也不例外。“佐尼戈拉绒已在英吉里利出任3届的州议员，刘会耀也向他做出提问，在过去那些年，佐尼戈为当地年轻一辈又做了什么?同时，他有没有为他的选区提出任何5年计划？”

鉴于诗巫首要经济的木材业处于停滞并下滑，刘会耀于2009年写下了诗巫需要进行的事项，以期能改善诗巫经济情况，并且也在2014年将相关的看法进行了修订，这些仍能站得稳，除了相信诗巫的木材行业在日暮西山。

刘氏的看法和观点已发布在他的脸书帖子上，可供引用。

刘会耀认为在解决诗巫的问题上，必需要回归基层面，充分利用所具备的优势致力发展诗巫。他续称，这优势包括了大量未开耕的土地、受过教育的人与稳定的政府。他说，另一个优点是可负担得起的电力。