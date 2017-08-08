全國大專新生交流會 週五週日巫晉舉辦

（古晋7日讯）大专录取成绩于本月3日放榜了，获取本地大学资格的学生们是否对大学生活感到好奇？是否担心无法适应新的环境？别紧张，别担心，学长学姐们已准备好为你们答题解惑。一年一度的“2017年全国大专《情牵犀鸟乡》新生交流会” 将分别于本月11日（星期五）及13日（星期日）分别在诗巫及古晋举办。

“2017年全国大专《情牵犀鸟乡》新生交流会” 是由砂拉越人民联合党青年团教育局与砂拉越青年统一机构朋岭分会肯雅兰园单位联办，让出席的大学生与家长获取关于大学的详细资料。

第一场新生交流会-《诗巫站》 将于本月11日，晚上6时30分，在人联党诗巫支部团结礼堂举行。而第二场新生交流会-《古晋站》将在本月13日，晚上6是30分在砂拉越人联党总部团结厅举办。

即将进入大学的新生们可以通过这两场交流会与本地大学的学长学姐们交流，以更能了解即将进入大学需要做的准备。

这两场活动将由来自各大专代表出席。当中包括马来亚大学（UM）、理科大学（USM）、国立大学（UKM）、博特拉大学（UPM）、工艺大学（UTM）、砂拉越大学（UNIMAS）、沙巴大学（UMS）、登嘉楼大学（UMT）、敦胡先翁大学（UTHM）、彭亨大学（UNIMAP）、吉兰丹大学（UMK）、国防大学（UPNM）、北方大学（UUM）、苏丹依德利斯大学（UPSI）、苏丹再纳亚庇丁大学（UNISZA）和马六甲技术大学（UTeM）。

活动当天，将有数个环节。大专生代表将依照各自的大学为新生们分组，为新生们介绍各地大专及课程。此外，主办单局也将邀请国家高等教育基金局（PTPTN）官员，到现场设柜台，为获得国立大学资格的新生们，解决PTPTN代学金的申请方式及注册SSPN户口的疑问。

除了各大专代表，出席者还包括拥有15年经验，主办此交流会的学长，协助提供活动入学资讯。因此，对于升学拥有疑问的大专新生，有机会直接与该大专代表交流解惑。

出席该交流会的大专生们将获得有关大学的各种详细资料，如大学介绍、大学生活、科系内容、前往大学的各种交通、上大学所需携带的物品及学长学姐的心路历程等。这样，大专新生们便能有个心理准备，以能更好地应对及迎接大学的挑战。

如此获益匪浅的活动，你怎能错过？心动不如行动，赶紧把握机会，出席全国大专《情牵犀鸟乡》新生交流会吧！入场免费。

除此之外，主办当局呼吁没有成功被录取学生必须注意， 必须在本月3日中午12时至7日晚上11时59分在http://upu.mohe.gov.my/web/ 填写上诉的表格。

欲知详情，可联络赖发财（013-8813839）、筹委会主席田桂慈（013-8403938）、内务副主席符永煌（019-8561636）及 外务副主席李淑贤（014-6809013），或浏览脸书：《National Undergraduates Fellowship 全国大专新生交流会》。