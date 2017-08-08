勾結西馬政黨及馬哈迪 俞小珊抨張健仁沒立場

（古晋7日讯）砂拉越人民联合党中央宣教俞小珊发出文告，批击身为行动党砂州主席的张健仁不应继续充当西马政党及协助敦马哈迪返回政坛的帮凶。

文告中他指出，张健仁身为砂拉越公民应站在维护砂拉越利益的立场，而不是一而再，再而三和西马政党及马哈迪勾结。

“我们对张健仁拉大队专程前往于布城首要领导基金会大厦拜访马哈迪的做法感到作呕，毕竟马哈迪是当年行动党严重崩坏马来西亚体制和涉嫌贪污之父称号的大魔头，今天行动党领袖包括张健仁却与‘大魔头’为伍，还很炫耀地站在一起合影。”

张健仁不仅选择性遗忘马哈迪执政期间的各种不利国家、种族的实际，而且还接受出任希望联盟懂吗事务委员会主席职位。西马行动党砂拉越领袖包括杨薇讳还如获至宝、不慚大言，在网络威水一番。

“如果张健仁等人忘记马哈迪从政历程中一些重要事迹，包括不只一次玩弄种族议题延续政治生命，我们信手捏来几项让张健仁等人温故知新。”

他文告中舉出的例子包括：

马哈迪曾针对1969年513事件发表《马来人的困境》，以近乎希特勒式的种族决定论诠释国家贫富悬殊的问题，加剧马来人同华人的对立。

1987年茅草行动前夕，授意其左右手巫统副主席安华依布拉欣及青年团团长纳吉制造种族关系紧张的假象。

1997年亚洲金融风暴期间，将马币贬值归咎于犹太裔的国际炒家索罗斯，肆无忌惮地发表反犹太人的极端谈话。

1999年面对安华效应和马来选票大量流失，大选前不惜在电视上重复播放印尼排华的画面，营造恐怖气氛；为了获得华社支持，无奈接受了《全国华团大选诉求》，选后为了赢回马来基层的支持，却反悔食言，将《诉求》批为“奥马乌那，共产党”（虽然共产党本身未必是原罪）。

2001年初，马哈迪连续几次接见马来武术团体，强调它们在保障民族强大方面的贡献，带有向非马来人下马威的意味；与此同时，却不断发表弱化马来社群自信的言论，为了掩饰本身的过错，指责马来人不长进（haprak），忘恩负义（tidak berhutang budi），善忘（Melayu mudah lupa），等等。

张健仁等行动党领袖一路抨击西马政党的巫统领袖过于极端和种族化，却故意忘记了马哈迪这号人物，突显行动党是以选择性为主的一个没有原则政党，他们选择性攻击敌对政党领袖、选择性挑起某些课题、选择性遗忘自己的过失等。