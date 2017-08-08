沈清忠籲愛心人士 一起推動慈善工作

（本报美里7日讯）美里博爱协会主席沈清忠披露，集体是力量的源泉，众人是智慧的摇篮。慈善工作单凭一个人是不够的，一群人的力量显然是不足的。他希望能够尽自己的力量号召更多爱心人士参与，大家一起来推动。

他于前晚美里博爱协会在美乐大酒店顺利举行的“人间有爱”慈善晚宴暨第五届理事就职典礼的盛事上致辞时，如此表示。

他称，美里博爱协会迈入第九个年头，在大家同心协力下成功推动多项活动，如捐血、捐献器官、关怀癌症病患者，扶贫及健康讲座会等等。

“博爱协会在砂拉越在9个属会，即古晋、诗巫、民都鲁、美里、泗里街、马拉端、如楼及加帛。在各属会当中，古晋博爱较为活跃，现已积极地筹备安宁疗养中心。”

沈清忠表示，美里博爱协会爱心车的筹款活动已接近尾声，相信明年可以如期实行，为广大社会服务。

他呼吁有意参与慈善工作以及回馈社会的善心人士，踊跃加入博爱的大家庭，成为他们的一份子，共同为社会做出贡献。

美里博爱协会慈善晚宴暨第五届理事就职典礼邀请砂拉越博爱协会创会会长陈开佑担任晚宴主宾。出席活动的嘉宾包括美里市长俞小珊、卑尔骚州议员拿督陈超耀律师的代表市议员梁振林及筹备会主席黄隆兴等。

慈善晚宴节目多姿多彩，包括本地小歌手表演、幸运抽奖及舞艺音韵舞蹈学院精彩舞蹈表演之外，来自大马华声唱片公司旗下的歌星魏永邱也在宴会呈献多首动听的歌曲。该慈善晚宴旨在筹募该协会常年活动经费和爱心车筹款，提倡和秉持博爱的人间有爱的精神。

600萬建安寧療養院

陳開佑籲民慷慨解囊

（本报美里7日讯）古晋博爱协会计划筹建一间马来西亚最大间，砂拉越也是东马首座安宁疗养院，此项目耗资600万令吉，目的是让末期病人及家属在临终时获得圆满的善终、善别、善生。

砂博爱协会创会会长陈开佑表示，今年10月22日，古晋博爱协会将在美里举办《爱光头》慈善筹款活动，主要目的为筹募安宁疗养院建设经费，希望各界人士能大力支持此项活动，慷慨解囊。

他披露，博爱协会成立于30多年前，由诗巫一批热血青年自动自发而成立。其宗旨与目的只有一个，即是捐血救人，以及劝导和带领更多人去捐血救人。当时，博爱被誉为是民间第一个以捐血救人而成立的社团。

“30多年前，由于人们对捐血不了解，甚至误解，以为捐血对生命有害，所以害怕，拒绝去捐血救人。当时，华人被喻为用血最多，捐血最少的群族。”

他指出，如今，通告红新月、医院、社团组织等团体的共同努力推广，人们普遍已经接受捐血救人不但对身体无害，更是一种利己益人的善举。但是，在需求多于供应的情况下，血液通常是供不应求，所以，他们还要继续努力。

“当人们可以接受捐血救人的概念后，博爱协会开始推动生前签捐赠器官运动，这是博爱协会另一项创举。刚刚开始艰辛无比，人们难以接受，但经过多年的努力推广，一部分人已经接受，认同并响应捐赠计画，感谢古晋博爱协会率先推动这个活动。”

陈开佑是于昨晚在美乐酒店举行的美里博爱协会“人间有爱”慈善晚宴暨第五届理事就职典礼上致词时，如此表示。

“随着全砂成立6个博爱协会之后，砂拉越博爱协会联合会于2000年9月成立，接著成立沐胶、如楼及美里博爱协会

。美里博爱协会是年龄最幼的，从2009年成立至今，在历届理事、会员、顾问、主席的领导，以及在社会人士的支持下，在捐血、扶贫、济病、社会关怀、慈善方面作出贡献。”

他表示，美里博爱协会也领导全砂博爱协会联合会两年，期间举办砂沙1300公里慈善脚车义骑，成功筹到60多万令吉义款。

美里博爱协会另一项成就是引进吉隆坡培光医院200万令吉的福利基金，作为砂拉越癌症病患放射治疗的津贴金，同时到全砂各地进行博爱义讲，让民众了解最新的癌症手术方法。

“美里博爱协会在短短六年内购置会所，现在正筹款购买爱心车，相信在社会热心人士的支持下，很快就会实现。

目前，古晋博爱协会有三辆救护车、一辆爱心车及一辆殡葬车；马拉端博爱协会有救护车，其他的协会也在筹款购买救护车或爱心车，希望全砂各地的博爱协会都能够拥有救护车及爱心车，帮助病患及有需要者。”