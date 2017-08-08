以計謀誘騙顧客 10人被捕扣大批物品

产品包括减肥腰带和按摩器等等。

（本报美里7日讯）以“赢取胜利”诱骗顾客，然后邀请顾客填写资料后不久，就接到银行指签下5千899令吉债务，不偏不倚跌入老千计谋中！

事主向警方报案后，昨天在杜当某超级市场附近逮捕10人，同时也扣留大批物品等等。

美里警区主任林明城助理总监今午证实此宗诈骗案，并在上述地点逮捕10名年龄介于19岁至33岁人士。

诈骗案于本月6日下午2时发生在东姑村一带，事主是在该一带游逛时，数名男子邀请他参与“赢取胜利”游戏，没有报名就可荣获奖牌，即一个减肥腰带。

男子以此方式要他还钱，但事主当时身上没带多钱，对方就要求他使用信用卡付还即可，事主也示出了1张信用卡。

男子拿出一张填写个人资料，事主简单填写后就离开，不料在回家途中，事主先后接到2项简讯，是另1间银行指他共欠下某公司5千899令吉。

事主认为这非常不合理，且他没有要购买任何产品，于是向美里警方商业犯罪调查组报案调查。

该组警队昨日成功逮捕10人，起获16张“带领你去享受生活方式”表格、5张相关产品宣传册、3张售出的促销商品，以及3张填写客户名单。

警方在1辆客货车内也扣留所有产品，包括135盒减肥腰带、10个过滤器、630个颈部按摩器、60个按摩垫，和40个空气净化器。

警方怀疑10名人士涉嫌诈骗案，并将他们押上法庭申请扣押期，推事庭已批准2天扣留他们助查。