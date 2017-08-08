締結策略性夥伴關係 SEDC與UDA簽備忘錄

（本报古晋7日讯）砂经济发展局（SEDC）今日与UDA控股有限公司签署谅解备忘录，以缔结策略性伙伴关系，刺激砂州投资和经济成长。

砂经济发展局主席丹斯里阿都阿兹在会上致辞时表示，谅解备忘录签署的主要目的是为了鉴别和发展砂经济发展局所拥有的土地及产业之潜能，刺激砂州投资活动及经济成长。

“在谅解备忘录的签订下，砂经济发展局和UDA控股有限公司将在研究、资讯与技术交换、探讨针对房地产发展管理成立联营体之可能性、土地管理及休闲娱乐等领域缔结合作。”

他形容，谅解备忘录的签署对该局及砂拉越而言是个新的里程碑，因为UDA是个有着良好绩效的公司，该公司早前凭着在西马展开的多项大型发展工程证明了该公司的实力。

“砂经济发展局将会继续在砂州推动发展，以协助将砂州打造成为先进州。目前，我们负责大型发展项目，如坐落在民都鲁价值10亿美元的甲醇厂发展计划及连接晋汉连省的轻快铁发展计划。”

阿都阿兹相信，砂经济发展局及UDA控股有限公司的合作不仅仅会强化政府与政府联营公司之间的连接，也有助于为本地人开拓更多建筑与产业的发展机会。

“我们希望提高土著承包商的潜能，让他们成为等级更高的承包商。”

同时，UDA控股有限公司46年前成立，多年来成功在全国各地拓展业务版图后，该公司认为是时候将触须拓展至砂拉越。

“我们相信我们可以与砂拉越分享我们的经验，帮助砂拉越了解更多现有的机会和潜能。”

他认为，通过该公司与砂经济发展局谅解备忘录的签署，可以推动经济成长和发展贸易潜能，同时确保土著同胞也能受益于任何可能出现的机会。