首页 新闻 南砂新闻 締結策略性夥伴關係 SEDC與UDA簽備忘錄

締結策略性夥伴關係 SEDC與UDA簽備忘錄

发布于 August 8, 2017

（本报古晋7日讯）砂经济发展局（SEDC）今日与UDA控股有限公司签署谅解备忘录，以缔结策略性伙伴关系，刺激砂州投资和经济成长。
砂经济发展局主席丹斯里阿都阿兹在会上致辞时表示，谅解备忘录签署的主要目的是为了鉴别和发展砂经济发展局所拥有的土地及产业之潜能，刺激砂州投资活动及经济成长。
“在谅解备忘录的签订下，砂经济发展局和UDA控股有限公司将在研究、资讯与技术交换、探讨针对房地产发展管理成立联营体之可能性、土地管理及休闲娱乐等领域缔结合作。”
他形容，谅解备忘录的签署对该局及砂拉越而言是个新的里程碑，因为UDA是个有着良好绩效的公司，该公司早前凭着在西马展开的多项大型发展工程证明了该公司的实力。
“砂经济发展局将会继续在砂州推动发展，以协助将砂州打造成为先进州。目前，我们负责大型发展项目，如坐落在民都鲁价值10亿美元的甲醇厂发展计划及连接晋汉连省的轻快铁发展计划。”
阿都阿兹相信，砂经济发展局及UDA控股有限公司的合作不仅仅会强化政府与政府联营公司之间的连接，也有助于为本地人开拓更多建筑与产业的发展机会。
“我们希望提高土著承包商的潜能，让他们成为等级更高的承包商。”
同时，UDA控股有限公司46年前成立，多年来成功在全国各地拓展业务版图后，该公司认为是时候将触须拓展至砂拉越。
“我们相信我们可以与砂拉越分享我们的经验，帮助砂拉越了解更多现有的机会和潜能。”
他认为，通过该公司与砂经济发展局谅解备忘录的签署，可以推动经济成长和发展贸易潜能，同时确保土著同胞也能受益于任何可能出现的机会。

  • ent05

    打戲搶眼獲好評！王大陸：拍攝前接受危險特訓

    王大陆到北京出席新片宣传，戏中饰演“泥空空”的他，有着多元矛盾性格，不羁的同时又带点自卑，相当考演技。文戏以外，王大陆亦有不少动作戏，而且表现抢眼，其中他有一场打斗戏，动作让人看得…
    August 8, 2017
    0 second read
  • ent06

    Makiyo賣娘遺產過活 大Ｓ喊話“多幫她”

    Makiyo于2012年醉殴小黄运将，重挫演艺事业，之后在中国发片、出席活动维生，日前她接受《苹果》专访透露，今年初已卖掉Ma妈生前在台北市买的15坪套房，获利600万元（约85万…
    August 8, 2017
    9 second read
  • ent04

    宋仲基關門娶喬妹 婉拒所有贊助

    韩国“双宋”宋仲基和宋慧乔上月宣布10月底共结连理，婚礼地点昨曝光，将在首尔新罗酒店宴客，全智贤、权相佑、张东健等人也曾在该酒店办婚礼，堪称韩流巨星御用礼堂。《首尔体育报》指出，双…
    August 8, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 全國大專新生交流會 週五週日巫晉舉辦

    （古晋7日讯）大专录取成绩于本月3日放榜了，获取本地大学资格的学生们是否对大学生活感到好奇？是否担心无法适应新的环境？别紧张，别担心，学长学姐们已准备好为你们答题解惑。一年一度的“…
    August 8, 2017
    22 second read
  • 阿旺登雅（前排左4）带领一众参赛者高喊口号，给参赛队员打气。

    出征伊斯蘭司法局運會 阿旺登雅授旗助威

    （本报古晋7日讯）砂伊斯兰司法局派出43名参赛者赴马六甲，参与本月10至13日在马六甲技术大学举行的马来西亚伊斯兰司法局第四届运动会。 …
    August 8, 2017
    0 second read

  • 勾結西馬政黨及馬哈迪 俞小珊抨張健仁沒立場

    （古晋7日讯）砂拉越人民联合党中央宣教俞小珊发出文告，批击身为行动党砂州主席的张健仁不应继续充当西马政党及协助敦马哈迪返回政坛的帮凶。 …
    August 8, 2017
    4 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭